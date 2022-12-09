Еще три катка открылись в Барнауле

Устойчивые морозы позволили активистам ТОС Индустриального района залить катки раньше обычного. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, теперь посетить лед на коньках удастся в пригородных поселках районах.

Накануне заливку катка по улице Хрустальной завершили активисты ТОС микрорайона Авиатор. Участники работ отремонтировали бортики, выровняли поверхность льда и провели последние подготовительные работы. Незадолго до этого подготовку катка завершили общественники ТОС микрорайона «Октябрьский» по улице Луганской и ТОС поселка Лесной. Благодаря крепким морозам лед получился гладкий и прозрачный.

Отметим, что жители микрорайонов могут посещать катки в удобное для них время, приходить как со своими коньками, так и воспользоваться прокатом коньков в ТОС. Ограничений по времени катания нет.