Где в Барнауле появятся новые камеры видеофиксации нарушений. Карта

Семь новых камер видеофиксации установят в Барнауле на местах концентрации ДТП. Комплексы будут регистрировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба краевого Минтранса.

Установят камеры в рамках программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» и регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Новые комплексы появятся к 31 июля этого года. Показываем, где их установят и где нужно будет ездить аккуратнее, чтобы не нарушать ПДД.















