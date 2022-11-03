Горы, SPA и полный релакс. Где на Алтае отдохнуть на выходных с пользой для здоровья

Выходные в предгорьях Алтая — отличный подарок для себя и близких. Здесь можно поправить здоровье и просто отдохнуть. Когда каждый день начинается с горных пейзажей, свежего воздуха и приятных лечебных процедур, вы заряжаетесь силами и энергией, укрепляете иммунитет и улучшаете самочувствие. Это особенно важно перед долгой сибирской зимой.

Приятно и с пользой провести выходные можно, например, в санатории «БелокурЪ». Тем более что к зимнему сезону здесь подготовили новые выгодные предложения для отдыха.

Пакет «2 ночи»: 19 560 руб. на двоих

В стоимость включены услуги:

— проживание двоих человек в номере «Стандарт»;

— двухразовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;

— морская ванна с израильской солью — по одной процедуре на каждого гостя;

— посещение соляной пещеры — по две процедуры на каждого гостя;

— аромасауна «Кедровая бочка» — по одной процедуре на каждого гостя;

— массаж стоп механический — по две процедуры на каждого гостя.

Фото: санаторий «БелокурЪ»

Пакет «3 ночи»: 29 340 руб. на двоих

В стоимость включены услуги:

— проживание двоих человек в номере «Стандарт»;

— двухразовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;

— морская ванна с израильской солью — по одной процедуре на каждого гостя;

— посещение соляной пещеры — по две процедуры на каждого гостя;

— прессотерапия ног — по одной процедуре на каждого гостя;

— душ Виши/Циркулярный — по две процедуры на каждого гостя.

Пакет «7 ночей»: 67 060 руб. на двоих

В стоимость включены услуги:

— двухразовое питание: завтрак, ужин/обед на выбор для каждого гостя;

— механический массаж спины — по три процедуры на каждого гостя;

— посещение соляной пещеры — по три процедуры на каждого гостя;

— SPA ванны 3 в 1 (жемчужно-пузырьковая + гидромассаж + ванна с солью мёртвого моря и лечебными травами) — по две процедуры на каждого гостя;

— аромасауна (кедровая фитобочка) — по две процедуры на каждого гостя.

Фото: санаторий «БелокурЪ»

Узнать подробнее о предложениях и других вариантах размещения можно по телефону 8-800-700-99-65, по WhatsApp 8 (38577) 34-404 или электронной почте info@belokur.ru. Акции действительны до 28 декабря 2022 года.

ООО «Белокур»:

Белокуриха, зона курорта, ул. Славского, 79

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E-mail: info@belokur.ru

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