Горячую воду и отопление отключат в 21 доме в Барнауле
Отключение связано с монтажом обводных трубопроводов, которые позволяют выполнять капитальный ремонт участка теплосетей без долгосрочного отключения потребителей
12 апреля энергетики ограничат подачу горячей воды и тепла в 21 доме, двух детских садах, школе и административном здании в Барнауле. Как сообщает городской филиал Сибирской генерирующей компании в Telegram-канале, отключение продлится с 9:00 до 17:00.
Подача ресурсов будет остановлена в зданиях по следующим адресам:
улица Островского 17а, 15, 17, 19, 21;
улица Юрина 243а, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257;
улица Георгия Исакова 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 222, 226, 230.
Отметим, что 11 апреля СГК ограничивала подачу ресурса в 15 жилых домах на улице Островского, Георгия Исакова и Антона Петрова. Тогда ограничение было связано с монтажом обводных трубопроводов, которые позволяют выполнить капитальный ремонт участка магистральной теплосети без долгосрочного отключения. В этот раз отключение связано с продолжением этих работ.