Горячую воду и отопление отключат в 21 доме в Барнауле

12 апреля энергетики ограничат подачу горячей воды и тепла в 21 доме, двух детских садах, школе и административном здании в Барнауле. Как сообщает городской филиал Сибирской генерирующей компании в Telegram-канале, отключение продлится с 9:00 до 17:00.

Подача ресурсов будет остановлена в зданиях по следующим адресам:

улица Островского 17а, 15, 17, 19, 21;

улица Юрина 243а, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257;

улица Георгия Исакова 206а, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 222, 226, 230.

Отметим, что 11 апреля СГК ограничивала подачу ресурса в 15 жилых домах на улице Островского, Георгия Исакова и Антона Петрова. Тогда ограничение было связано с монтажом обводных трубопроводов, которые позволяют выполнить капитальный ремонт участка магистральной теплосети без долгосрочного отключения. В этот раз отключение связано с продолжением этих работ.