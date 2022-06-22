Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете на самовыгул животных

На пленарном заседании Госдумы в третьем чтении приняли закон о запрете на самовыгул животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект позволяет расширить полномочия региональных властей в части содержания требований к выгулу домашних животных, а также в возможности наложения запрета на самовыгул.

Также региональные власти смогут запрещать выгул домашних животных на территории объектов повышенной опасности, медицины и образования.

«Законопроект предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан», — сказано в сообщении.

Указания разработает правительство.