Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете на самовыгул животных
Региональные власти также смогут запрещать выгул питомцев у объектов повышенной опасности
22 июня 2022, 17:55, Илья Звягинцев
На пленарном заседании Госдумы в третьем чтении приняли закон о запрете на самовыгул животных. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект позволяет расширить полномочия региональных властей в части содержания требований к выгулу домашних животных, а также в возможности наложения запрета на самовыгул.
Также региональные власти смогут запрещать выгул домашних животных на территории объектов повышенной опасности, медицины и образования.
«Законопроект предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан», — сказано в сообщении.
Указания разработает правительство.
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