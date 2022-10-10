Губернатору Томенко показали, как идут работы по восстановлению озера в парке «Изумрудный»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с председателем АКЗС Александром Романенко проинспектировал ход работ по восстановлению озера в барнаульском парке «Изумрудный».

Для губернатора Томенко, председателя АКЗС и чиновников краевой администрации и барнаульской мэрии экскурсию по парку до озера провел руководитель «Изумрудного» Владислав Вакаев. Он показал, как идут работы на набережной будущего озера, рассказал о системах очистки воды. На вопрос Томенко о разведении рыбы в озере Вакаев ответил, что рыбу разводить в озере не планируется.

«Сейчас идет двойная сварка швов, беседку уже сделали, она немного повторяет советскую. Тогда была такая же беседка, но масштабом немного поменьше. Также сейчас завершаем укладку плитки, делаем гидроизоляцию, Используем очень пластичные материалы», — отметил Вакаев.

Томенко ходом работ на озере в парке остался доволен и понадеялся на их скорое завершение.

Реконструкция озера в парке «Изумрудный"/ Антон Дегтярев

Перед экскурсией губернатор и председатель АКЗС посадили в «Изумрудном» деревья в рамках акции «Сохраним лес». Отдельно глава региона подчеркнул, что власти будут продолжать восстанавливать зеленую зону «Изумрудного».

Напомним, что сейчас в «Изумрудном» продолжается самый масштабный, третий этап благоустройства. В ходе него рабочие восстанавливают пруд и прилегающие к нему территории. На это по программе «Формирование комфортной городской среды» из краевого и городского бюджета выделено более 120 млн рублей. Половина этой суммы, 60 млн рублей пошла на восстановление пруда. Работы ведет организация «Русстрой». По контракту она должна очистить дно от мусора, провести устройство гидроизоляции днища водоема и отсыпку дна, сделать очистные сооружения. После восстановления пруда его глубина составить 1,2 метра.

Вокруг пруда будет мощеная плиткой набережная, склоны пруда озеленят естественным газоном, появится пирс и спуск к воде. На острове рабочие уже поставили новую беседку, также там установят скамейки и проведут озеленению, при реконструкции мостов рабочие реставрируют кованое ограждение. Подрядчик планирует завершить работы до конца 2022 года.

За два предыдущих этапа в «Изумрудном» удалось создать сеть пешеходных и велодорожек, благоустроить центральную часть парка, обеспечить освещение, установить скамейки и обустроить две детские площадки.

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