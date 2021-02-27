"Ходил по гей-клубам". Первая семья трансгендеров в России распалась

Первая в России официально зарегистрированная супружеская пара трансгендеров объявила о расставании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Эрика Аскарова раньше была мужчиной, а Виктор Мануилин – женщиной. Сначала они отважились сделать операции по смене пола и получить соответствующие документы, а затем не побоялись публично рассказывать о своем опыте.

Энтузиазма пары хватило чуть больше чем на два года совместной жизни. Причиной расставания стали постоянные ссоры. Муж недоволен импульсивным характером жены, а она обвиняет его в изменах.

"Ходил по гей-клубам, катался на машине, за него платили, – утверждает Аскарова. – На сториз знакомых знакомых увидела довольную рожу".

Напомним, трансгендеры официально зарегистрировали свой брак в Казани в конце 2019 года. Молодожены сыграли свадьбу в Татарстане.

Аскарова работает стилистом и обучает парикмахеров. Она ведет свою страничку в Instagram, где рассказывает о трансгендерном переходе и процедурах, которые для этого она проходит. Виктор занимается графическим дизайном.