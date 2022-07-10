Как в Барнауле прошёл «Забег младенцев». Фоторепортаж

Фото: Софья Стародубова

10 июля в барнаульском ТРЦ «Пионер» в честь Дня любви, семьи и верности состоялся 23-й краевой «Забег младенцев», участниками которого стали дети возрастом до пяти лет. Маленькие спортсмены на скорость преодолевали дистанцию пять метров. Самые младшие — ползком, более старшие — бегом через препятствия и на детском «транспорте». Всем участникам вручили памятные подарки, дипломы и воздушные шарики, а победители получили спортивные награды и ценные призы.

Как прошло состязание — смотрите в фоторепортаже amic.ru.