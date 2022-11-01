Как выглядит барнаульский парк «Юбилейный» после первого этапа благоустройства

Первый этап благоустройства барнаульского парка «Юбилейный» завершился в Барнауле 30 октября 2022 года, больше строительных работ в этом году на его территории не будет. Однако это только начало реконструкции, которая продлится ещё три года. О том, как преобразилось это общественное пространство и что его ждёт в будущем, — в материале amic.ru.

Какие работы провели в парке?

Реконструкция парка «Юбилейный» в Барнауле началась 12 мая 2022 года по программе «Формирование современной городской среды». Работы проводил подрядчик СК «Город». На входе в парк компания отремонтировала лестницу, положила асфальт и отреставрировала входную белую арку.

На центральной аллее рабочие уложили плитку и асфальт, построили площадку для мероприятий, установили скамейки и урны, а также убрали 246 клёнов, около 30 берёз, 2 тополя и 200 квадратных метров поросли. Вместо старых деревьев посадили 490 новых, среди которых рябины, клёны, берёзы, черёмуха и вязы.

Также в парке появилось 13 камер видеонаблюдения и 100 фонарей, подрядчик их уже подключил.

Сколько стоило благоустройство в этом году?

В 2022 году по нацпроекту на благоустройство парка «Юбилейный» и набережной в районе Речного вокзала было выделено почти 100 млн рублей: 82,2 млн рублей потрачено на приведение в порядок «Юбилейного», 16,4 млн — на набережную, работы там также уже подошли к концу.

Парк «Юбилейный» после первого этапа благоустройства / Фото: Алина Богомолова

Какие ещё работы пройдут в «Юбилейном»?

Благоустройство «Юбилейного» будет идти до 2025 года. Всего запланировано четыре этапа работ, каждый будет длиться год. На втором этапе реконструкции в 2023 году рабочие сделают сеть велодорожек и основных пешеходных путей. Работы должны начаться весной.

На третьем этапе подрядчик оборудует функциональные зоны. В «Юбилейном» появятся новые детские площадки, места для выгула собак и целая сеть спортобъектов — для тенниса, бадминтона, волейбола, воркаута и мини-футбола. Также в парке будет экстрим-парк для велосипедистов и скейтеров. Его частью станет памп-трек, ски-кросс, дерт-трасса и скейт-площадка.

Финальным будет четвёртый этап благоустройства, во время которого в парке проведут озеленение и создадут зону спокойного отдыха. В верхней (или западной) части парка ландшафт практически не изменится. Планируется, что там барнаульцы будут кататься на санках и «бубликах» зимой. Кроме того, в «Юбилейном» будет так называемый «народный дендросад», который станет местом для прогулок, здесь же барнаульцы смогут самостоятельно сажать деревья.

Территории для спорта и для тихого отдыха разместят на удалении друг от друга и они не будут пересекаться. Аттракционов в парке не запланировано вообще.

При этом о примерной стоимости всех работ в «Юбилейном» пока ничего неизвестно.

Напомним, что недавно вышел спецпроект amic.ru о прошлом и будущем «Юбилейного» и материал о том, как парк чуть не погиб в 1990-е годы.

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