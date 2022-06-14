Карты российских банков перестали интересовать хакеров

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил о том, что карты российских банков перестали интересовать мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голованова, компания ведёт графики киберинцидентов, которые происходят после 24 февраля. Статистика показывает, что данные карт российских банков стали продавать гораздо реже.

Эксперты считают, что спад интереса обусловлен тем, что карты российских банков больше не могут участвовать в заграничных операциях. Это значит, что интересоваться ими могут только мошенники, которые находятся на территории России.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета санкций от SWIFT отключили ещё три российских банка: Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ).