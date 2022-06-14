Три российских банка отключили от SWIFT в рамках нового пакета санкций
Пресс-службы организаций отметили, что они готовились к этому решению, чтобы минимизировать его влияние на свою работу
С 14 июня Евросоюз в рамках нового пакета санкций отключил от системы SWIFT ещё три российских банка. Об этом сообщает РИА Новости.
От SWIFT отключили Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). Представители организаций отметили, что они готовились к принятию этого решения, чтобы минимизировать его влияние на свою работу.
В Сбербанке рассказали, что отключение не повлияло на ситуацию с международными расчётами. В МБК отметили, что внутри России банк продолжит работать в прежнем режиме, но сроки переводов за границу могут увеличиться.
В Россельхозбанке добавили, что у банка есть все условия для сохранения бесперебойной работы.