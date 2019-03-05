Лекарство от кашля "Эриспирус" больше не будет продаваться в России

Лекарство для лечения органов дыхания "Эриспирус" больше не будет продаваться в России, пишет РБК со ссылкой на Росздравнадзор.

"Эриспирус" – это третий по счету препарат, содержащий фенспирид, который выведут с российского фармацевтического рынка. Ранее такие препараты назначали для лечения бронхиальной астмы, бронхоспазма, хронического бронхита, фарингита, отита, синусита, коклюша и аллергического ринита.

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Общество В России отзывают из продажи "рискованные" препараты "Эреспал"

Вещество фенспирид, которое также входит в состав уже запрещенных препаратов "Эпистат" и "Эреспал", может вызвать аритмию и тахикардию.

Ведомство отмечает, что производитель "Эриспируса" решил отозвать лекарство с рынка на основе результатов обследования пациентов, принимавших "Эреспал". У больных было выявлено удлинение интервалов QT на электрокардиограмме.

В Росздравнадзоре также отметили, что при употреблении "Эриспируса" подобного негативного воздействия на работу сердца не отмечено, однако решение об изъятии препарата из продажи все же было принято в целях безопасности.