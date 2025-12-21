Юную жительницу Алтая в коричневой куртке ищут уже несколько дней

Девушка ушла из дома около 18:00 19 декабря

21 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

В Республике Алтай уже несколько дней разыскивают 18-летнюю жительницу села Онгудай Кюнел Мушлакову. К поискам подключился поисково-спасательный отряд ПСО "След-Алтай".

По ориентировке, девушка ушла из дома около 18:00 19 декабря и с тех пор не выходила на связь. О ее местонахождении до настоящего времени ничего неизвестно.

Приметы: рост около 160 см, карие глаза, длинные темные волосы. В день исчезновения была одета в белую шапку, белые ботинки и короткую коричневую куртку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Кюнел Мушлаковой, просят незамедлительно сообщить по телефонам 8 800 700-56-76 или 112.