В Барнауле несколько жилых домов и соцобъектов останутся без холодной воды 21 декабря

Для жителей организован подвоз питьевой воды

21 декабря 2025, 11:30, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле на улице Попова, 6/2, произошла коммунальная авария – специалисты выявили повреждение водопровода диаметром 150 мм. Об этом сообщили в городском "Росводоканале". В настоящее время аварийная бригада уже приступила к устранению неисправности.

На период проведения ремонтных работ запланировано отключение холодного водоснабжения по ряду адресов. Под ограничение попадут многоквартирные дома на улицах Веры Кащеевой, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 13, а также на улице Монтажников, 3 и 5. Временно без воды останутся и социальные объекты: канализационная насосная станция по адресу Веры Кащеевой, 3в, поликлиники на Веры Кащеевой, 4в и улице Попова, 6. Кроме того, отключение затронет административные здания на Монтажников, 5а и Попова, 2а.

«На текущий момент работы ведутся без прекращения подачи холодной воды. Параллельно специалисты приступают к земляным работам. Для жителей организован подвоз питьевой воды – автоцистерна находится по адресу Попова, 6/1», – уточнили в "Росводоканале".

В организации принесли извинения за временные неудобства. Уточнить информацию или оставить заявку на дополнительный подвоз воды можно по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.

Неделей ранее в Барнауле произошла крупная авария на водопроводе по ул. Чудненко, 51. Десятки домов остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода. Отключили ресурс и в детском саду. Жителям организовали подвоз воды.