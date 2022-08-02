Местами дожди, порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 3 августа

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днём 3 августа. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами в южных районах пройдут кратковременные дожди и грозы.

В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.