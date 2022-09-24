Минцифры до 26 сентября подготовит список специальностей для отсрочки от мобилизации
До формирования этого списка тем, кто получил повестку, рекомендуют действовать до инструкции для IT-специалистов
Минцифры до 26 сентября подготовит перечень специальностей для получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на Госуслугах», — сказано в сообщении.
Если человек, работающий в сфере IT или медиа, получил повестку до формирования списков, ему стоит следовать специальной инструкции, которую ранее публиковало ведомство.
Ранее замгубернатора Забайкальского края Александр Костенко рассказал о том, что делать, если вам вручили повестку по ошибке.