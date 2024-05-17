Расклейщик объявлений в Барнауле украл женскую сумочку с очень большими деньгами

Владелица ненадолго оставила аксессуар у подъезда

17 мая 2024, 07:46, ИА Амител

Выпотрошенная сумка в кустах / Фото: пресс-служба МВД

В Барнауле полиция задержала расклейщика объявлений, укравшего женскую сумочку. Об этом сообщили в МВД.

Горожанка вместе с мужем приехала домой и оставила сумочку у подъезда, пока они выгружали вещи из машины. В очередной раз спустившись вниз, свой аксессуар она не обнаружила.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался мужчина 1972 года рождения. Судимостей у него нет. В сумке было 700 тысяч рублей, золотые кольца, серьги, цепочка и часы, а также мобильный телефон, который злоумышленник сразу же выкинул. Деньги забрал себе, а украшения припрятал, чтобы впоследствии продать.

Из всей суммы потратить подозреваемый успел только 25 тысяч рублей.