Расклейщик объявлений в Барнауле украл женскую сумочку с очень большими деньгами
Владелица ненадолго оставила аксессуар у подъезда
17 мая 2024, 07:46, ИА Амител
В Барнауле полиция задержала расклейщика объявлений, укравшего женскую сумочку. Об этом сообщили в МВД.
Горожанка вместе с мужем приехала домой и оставила сумочку у подъезда, пока они выгружали вещи из машины. В очередной раз спустившись вниз, свой аксессуар она не обнаружила.
Полиция нашла подозреваемого. Им оказался мужчина 1972 года рождения. Судимостей у него нет. В сумке было 700 тысяч рублей, золотые кольца, серьги, цепочка и часы, а также мобильный телефон, который злоумышленник сразу же выкинул. Деньги забрал себе, а украшения припрятал, чтобы впоследствии продать.
Из всей суммы потратить подозреваемый успел только 25 тысяч рублей.
08:10:00 17-05-2024
Не фартануло, пацан шел к успеху )
08:38:49 17-05-2024
А еще говорят, что у нас преступность... скоро уже двери в квартиру будут оставлять открытой, когда идут на работу.
10:48:29 17-05-2024
Иванна (08:38:49 17-05-2024) А еще говорят, что у нас преступность... скоро уже двери в к... Машины же во дворе бросвют, хотя большинство стоят более 700 тыс. руб.
08:41:36 17-05-2024
Странно, что она носит с собой 700 тыс. рублей и кучу драгоценностей, хотя некоторые люди все-же уверяют, что подобные суммы удобно всегда иметь при себе (наверное колхозникам впервые приехавшим в город из глуши и то вряд ли). Интересно, а её муж не ходит гулять с перфоратором и набором буров? А что удобно вдруг вздумается просверлить дырку где, а тут сразу инструмент с собой есть?
09:39:23 17-05-2024
"Владелица ненадолго оставила аксессуар у подъезда" - ЗАЧЕМ??? У нормального человека может возникнуть идея найти в документах потеряшки контакты, чтоб вернуть! И это благородно, но у нас уголовно наказуемо!!!!!!!
09:48:18 17-05-2024
Читайте внимательнее, написано Горожанка)) колхозник заработавший 700 к у подъезда не бросит)
10:17:40 17-05-2024
Не повезло. Расклейщику.
11:06:21 17-05-2024
Чтож они такое заносили то ?? что ридикюль полный денег у подьезда бросили ))
15:50:00 17-05-2024
Пахом (11:06:21 17-05-2024) Чтож они такое заносили то ?? что ридикюль полный денег у по... Сейф, наверное)))