Россияне, работающие дома, признались, что часто бегают к холодильнику
Большинство отметили, что приходят только за чем-то нужным
17 мая 2024, 08:33, ИА Амител
Каждый третий россиянин, работающий из дома, постоянно бегает к холодильнику. Такие результаты опроса представили в компании Mono-Stil.
75% опрошенных подходят к холодильнику только при необходимости, например, загрузить продукты после их покупки, еще 18% – пару раз в час. И только 7% заглядывают туда каждые пять минут, пишет "Газета.ру".
16% открывают холодильник от скуки, 32% – чтобы отвлечься от работы, а 56% – когда хочется перекусить.
33% респондентов раздражает, когда домочадцы постоянно подходят к холодильнику, 55% относятся к этому нейтрально, а 12% вообще не злятся, так как живут одни.
Большинство (46%) заглядывают в холодильник, когда ждут появления там чего-нибудь вкусного, еще 26% не могут смириться с тем, что внутри ничего вкусного нет, а у 32% это действительно вредная привычка.
18:18:20 17-05-2024
у меня 110 метров в квартире и терраса 16 метров, я хожу чета только к кофе-машине автоматической за тройным капуччино. До кухни от кабинета метров 7 идти, далековато
19:25:13 17-05-2024
Я живу один и работаю удалённо. И действительно, каждый час хожу и открываю холодильник! Вот будто в нём появится что-то новое, ага)