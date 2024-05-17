Россияне, работающие дома, признались, что часто бегают к холодильнику

Большинство отметили, что приходят только за чем-то нужным

17 мая 2024, 08:33, ИА Амител

Полки холодильника / Фото: pxhere.com

Каждый третий россиянин, работающий из дома, постоянно бегает к холодильнику. Такие результаты опроса представили в компании Mono-Stil.

75% опрошенных подходят к холодильнику только при необходимости, например, загрузить продукты после их покупки, еще 18% – пару раз в час. И только 7% заглядывают туда каждые пять минут, пишет "Газета.ру".

16% открывают холодильник от скуки, 32% – чтобы отвлечься от работы, а 56% – когда хочется перекусить.

33% респондентов раздражает, когда домочадцы постоянно подходят к холодильнику, 55% относятся к этому нейтрально, а 12% вообще не злятся, так как живут одни.

Большинство (46%) заглядывают в холодильник, когда ждут появления там чего-нибудь вкусного, еще 26% не могут смириться с тем, что внутри ничего вкусного нет, а у 32% это действительно вредная привычка.