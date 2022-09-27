Минобороны предлагает набирать в миротворцы все категории военных
В случае утверждения поправок изменения начнут действовать «задним числом»
Минобороны РФ предлагает разрешить участвовать в миротворческих миссиях всем категориям военных, а не только контрактникам со спецподготовкой, сообщает Readovka.
«Минобороны России разработало поправки в закон о миротворческих миссиях. Предлагается изменить восьмую статью, в которой будет сказано, что для участия в миротворческой деятельности допустят добровольцев, которые прошли предварительную спецподготовку», — отмечает издание.
В министерстве пояснили, что внесли поправки «усовершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности».
В случае утверждения поправок, изменения начнут действовать «задним числом» — с 15 августа 2022 года.
Ранее Минобороны на видео показало, как проходит боевая подготовка мобилизованных на полигоне.