Минобороны предлагает набирать в миротворцы все категории военных

Минобороны РФ предлагает разрешить участвовать в миротворческих миссиях всем категориям военных, а не только контрактникам со спецподготовкой, сообщает Readovka.

«Минобороны России разработало поправки в закон о миротворческих миссиях. Предлагается изменить восьмую статью, в которой будет сказано, что для участия в миротворческой деятельности допустят добровольцев, которые прошли предварительную спецподготовку», — отмечает издание.

В министерстве пояснили, что внесли поправки «усовершенствования порядка комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности».

В случае утверждения поправок, изменения начнут действовать «задним числом» — с 15 августа 2022 года.

Ранее Минобороны на видео показало, как проходит боевая подготовка мобилизованных на полигоне.