На Алтае прокуратура проверяет сообщения о продаже участков на берегу Катуни

Жители села Аюла в Республике Алтай пожаловались на продажу участков на берегу Катуни частным лицам. Видеообращение они опубликовали в социальных сетях.

Сельчане отметили, что рядом с их населённым пунктом осталось только 50 метров береговой линии, по которой можно выйти к реке. Остальная территория уже огорожена заборами, а на участках готовятся к строительству.

На жалобы людей отреагировали в региональной прокуратуре. В ходе проверки предстоит установить законность передачи участка на берегу Катуни в частное владение.

«Хочу поблагодарить неравнодушных жителей села Аюла за информацию о проводимых земляных работах на берегу Катуни. Мною дано поручение разобраться в данной ситуации и принять меры по защите прав интересов жителей», — написал в своём телеграм-канале глава Чемальского района Александр Алисов.