Не хотят жить "окно в окно". Как меняется малоэтажное строительство в Барнауле после спада

Известный алтайский девелопер Михаил Кочетов рассказал о новых трендах, рисках и перспективах рынка строительства частных домов

14 апреля 2026, 08:30, ИА Амител erid: 2W5zFJqJJwT

Михаил Кочетов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После кризиса 2024–2025 годов, когда резко выросли ставки по ипотеке, обрушив покупательную способность, рынок малоэтажного строительства в Барнауле, наконец, стал восстанавливаться. Но теперь он будет совсем другим. Покупателям больше не нужны "коробки" без отделки и забора на крошечных участках. Об этом в интервью amic.ru рассказал один из ведущих девелоперов, директор компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов. Что будет дальше с "малоэтажкой", где будет новый бизнес-поселок и когда достроят "Ботанику" — читайте в материале.

Восстановление есть, но рынок трансформируется

— Михаил, что сейчас происходит на рынке строительства малоэтажного жилья в Барнауле и пригороде? Наблюдаете ли вы восстановление после спада?

— Ситуация стабилизируется, это можно назвать оздоровлением. В целом рынок начал стабилизироваться еще в 2025 году. Но он значительно меняется.

Во-первых, по объемам. Резкое падение спроса в 2024 году было понятным и прогнозируемым. Ситуация в принципе была нездоровая за счет дешевого ипотечного продукта. На пике этого "мыльного пузыря" мы продавали по 300–400 участков в год, тогда как в среднем для нашего рынка нормой было 100 участков в год — больше просто нет спроса на строительство домов. Вот к этому объему — 100 участков — мы сейчас и возвращаемся.

Во-вторых, по уровню качества. Когда ипотечный рынок стал более дорогим, многие проекты, ориентированные на массовое предложение, начали замедляться. В частности, это коснулось мелкой нарезки участков по 6–7 соток. В пригороде настроили домов "окно в окно": человек покупал коттедж, но условия были, по сути, квартирными, потому что соседи очень близко, участки маленькие, а проблем (в виде уборки снега, ремонта дорог, водоснабжения) стало больше. Да и многие дома были без планировки участка, без забора, без внутренней отделки. Поэтому часть домовладельцев оказались не готовы к тому, что все надо доделывать, и это стоит денег.

И вот теперь этот тренд исчерпал себя, покупатель с дешевой ипотекой ушел. А тех, у кого есть деньги и возможность обслуживать кредит, такая плотность застройки и качество домов не устраивает. Мы четко понимаем, что люди хотят максимально комфортное жилье с продуманной инфраструктурой, а не просто дешевый участок для постройки "коробки".

— Каков ваш прогноз на ближайшие пару лет?

— Мы рассчитываем на постепенное, но стабильное восстановление, и в следующем году рынок уже будет в нормальной стадии развития, если не произойдут глобальные экономические потрясения.

Продолжится рост интереса к более просторным и качественным участкам, а также готовность покупать дома с высококачественными инженерными системами и благоустройством территории.

Поэтому для нас как девелоперов основным направлением будет создание комфортных, с продуманной инфраструктурой, бизнес-поселков с участками более 10 соток.

— Какие основные риски вы видите для застройщиков частного жилья в ближайший год?

— Основной риск — это покупательная способность. Несмотря на оживление рынка, количество реальных покупателей с достаточными финансовыми возможностями остается ограниченным. Ипотека все еще дорогая, главная семейная госпрограмма стала менее доступной. Мы не видим сегодня большого притока клиентов, готовых инвестировать в загородное жилье.

— Как вы оцениваете введение эскроу-счетов с точки зрения влияния на рынок малоэтажного жилья?

— На мой взгляд, эскроу-счета — это, прежде всего, инструмент для крупных застройщиков, работающих с массовыми проектами. В контексте малоэтажного строительства этот механизм пока не особо подходит. Во-первых, нет поэтапного перевода денег за работу. Во-вторых, нет института независимой приемки. Соглашаясь на работу через эскроу, подрядчик просто загоняет себя в очень опасную ситуацию: строит практически за свой счет на участке, который ему не принадлежит, и полностью зависит от заказчика.

Поэтому большинство компаний либо работает за свои деньги и потом выставляют на продажу, либо строят по договору подряда.

Компания "Фирсова Слобода" работает более 20 лет. Ее главные проекты — три поселка "Фирсова Слобода", а также "Новая грань", "Палитра", "Завидово", "Ботаника".

Спрос на повышенный комфорт

— А что за бизнес-поселок вы будете развивать? И где?

— Наш новый поселок — в Первомайском районе. Это, по сути, пилотный проект, для того чтобы понять, насколько рынок готов к высококачественным, но небольшим поселкам с повышенными требованиями к инфраструктуре и обслуживанию. В этом проекте мы ориентируемся на состоятельных клиентов, готовых платить за комфорт и приватность.

Участки будут от 15 соток, с полным набором инженерных коммуникаций — газ, вода, электроснабжение (в том числе и резервное). Дороги сразу будут асфальтированные, а для жильцов будет организована охрана и круглосуточный контроль доступа. Это небольшой проект — всего около 60 домовладений, но с нужным уровнем комфорта для людей, которые хотят жить за городом, не жертвуя удобствами.

Проект рассчитан на два-три года. Работать будем только с аккредитованными у нас подрядчиками, разработаем четкие правила ведения застройки, где пропишем и единый архитектурный код, которого будут обязаны придерживаться застройщики. В поселке такого уровня недопустимо строить "разношерстные" дома.

Более подробно о проекте расскажем к осени, сейчас мы активно его прорабатываем. Тогда же планируем открыть продажи.

— Сколько это будет стоить?

— От 400 тысяч рублей за сотку земли на старте. И, думаю, дома будут от 150 тысяч за "квадрат". Да, дорого, но клиенты есть. И мы уже видим запрос.

— А что сейчас с поселком "Ботаника"? Это же как раз почти тот массовый сегмент, спрос на который упал.

— Первая и вторая очереди "Ботаники" почти готовы. Всего там 675 участков, осталось продать около 100. Стоимость сотки — от 250 до 400 тысяч рублей. И она будет расти, поэтому успевайте покупать.

В этом году мы сосредоточимся на завершении инфраструктурных работ, таких как укладка асфальта и благоустройство, а также формировании въездных групп и завершении строительства водозабора — это серьезное и дорогое сооружение с системой очистки воды, насосной станцией второго подъема и резервуаром чистой воды. В целом все инженерные коммуникации уже проложены, и поселок готов для проживания.

Также займемся улучшением общественных пространств: бульвара и зеленых зон.

А вот третью и четвертую очереди мы пока притормозили. Скорее всего, изменим нарезку участков, увеличив их площадь, чтобы как раз ответить на запрос о более качественном загородном жилье. Сейчас там около 500 участков, будет 300–350, также изменим подход к благоустройству и сервису. В планах начать осваивать эту часть "Ботаники" в 2027–2028 годах.

