Бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии

13 апреля 2026, 20:36, ИА Амител

Артем и Валерия Чекалины / Фото: Shot

Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему мужу Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) Артему Чекалину. Его признали виновным в незаконных валютных операциях на сумму более 250 миллионов рублей и приговорили к семи годам колонии. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф 194,5 миллиона рублей, сообщает "Абзац".

Чекалина взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Сам мужчина в последнем слове просил о смягчении наказания и надеялся на условный срок.

Его защита уже заявила о намерении обжаловать решение суда.

Напомним, следствие считает, что в период с сентября 2021‑го по февраль 2022 года Валерия Чекалина вместе с бывшим супругом Артемом, партнером Романом Вишняком и другими соучастниками продавала фитнес‑марафоны, а затем перевела свыше 251,5 миллиона рублей в ОАЭ, предоставив банку документы с недостоверными сведениями.