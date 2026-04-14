Авария произошла еще в 2024 году в Первомайском районе, а ее участниками стала "Мазда" и "Мерседес"

14 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Авария, ДТП / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Новосибирская компания "Органик" не сумела доказать вину "сборной" алтайских дорожников в весьма недешевой для нее аварии на Чуйском тракте. Решение по итогам процесса с участием Упрдор "Алтай", ДСУ-4 и Северо-Восточного ДСУ размещено в картотеке арбитражного суда.

ДТП произошло еще в ноябре 2024 года неподалеку от села Покровка Первомайского района. Принадлежащая ООО "Органик" "Мазда СХ5" врезалась в "Мерседес Бенц". В результате первому автомобилю понадобился ремонт на сумму 1,5 млн рублей.

В компании пришли к простому выводу — ДТП произошло из-за плохого состояния трассы, а виновны в нем дорожные организации. Фирма обратилась в суд с иском сразу против трех ответчиков: Упрдор "Алтай" как куратора федеральной трассы, ДСУ-4 как подрядчика по ее содержанию и Северо-Восточного ДСУ как субподрядчика.

«На момент ДТП какие-либо дорожные знаки, предупреждающие о наличии опасности или ограничивающие скорость движения или ограждающие устройства, обеспечивающие безопасность движения, в нарушение требований ПДД, а также требований ГОСТа, отсутствовали», — приведена часть позиции ООО "Органик" в решении суда.

Суд, однако, претензии новосибирцев не поддержал: в ДТП, согласно решению, были виновны не дорожники, якобы допустившие гололед, а водитель "Мазды", не справившийся с управлением.

«Каждый водитель, управляя транспортным средством, которое относится к источнику повышенной опасности, обязан управлять автомобилем таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда, при этом учитывать все особенности возникновения или возможного возникновения различных обстоятельств, а именно интенсивность движения других», — гласит итоговый вердикт.

Об этом же в суде заявляло и ДСУ-4. Согласно позиции организации, сам по себе гололед причиной аварии быть не может. В отличие от поведения водителя, который прогадал с выбором скоростного режима.

Что же до связи гололедицы и якобы плохой работы дорожников, то и здесь подтверждения не нашлось. Работы по очистке трассы прошли буквально в день ДТП. И, что особенно важно, до того, как произошла авария.

«Производились усиленные работы по очистке проезжей части и обочин от снега, уборка снежных валов, распределено песко-соляной смеси общей массой 65 тонн», — сказано в решении суда.

Кроме того, несмотря на свидетельские показания, документально гололедица на данном участке дороге нигде зафиксирована не была. В том числе и в акте о выявленных недостатках в состоянии и содержании дороги, который после ДТП составили сотрудники ГАИ.

Итогом процесса стала победа трех алтайских дорожных организаций. "Органик" же не только не получил заветные 1,5 млн рублей, но и должен будет выплатить госпошлину (размер которой в решении не указан).

Напомним, в марте 2026 года суд повторно рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при выполнении работ по освещению участка Чуйского тракта. Условные сроки и крупные штрафы получили Александр и Сергей Худорожко, некогда возглавлявшие компанию "Энергострой". Организация выполнила основания опор для освещения из материалов, не соответствовавших проектной документации, и присвоила более 3 млн рублей.