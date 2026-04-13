Сибирячка два года судится за дочь, которую отец без согласия увез в Чечню

Суд встал на сторону отца, но женщина не сдается

13 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

33-летняя жительница Новосибирска Елена* два года пытается через суд вернуть младшую дочь, которую бывший сожитель без ее согласия увез в Чечню. Свою историю она рассказала "КП-Новосибирск".

«Отец дочек уезжал работать на вахту, но денег не привозил домой. В 2022 году мы разошлись», — вспоминает Елена.

В 2023 году девочки 14 и 10 лет полетели на каникулы к бабушке в Чечню. Отец пообещал забрать их ненадолго и вернуть обратно.

«Он сказал, что хочет побыть с ними, обещал привезти обратно к бабушке. Но после того как забрал дочерей, он перестал выходить на связь», — говорит женщина.

Елена обратилась в правоохранительные органы, но безрезультатно. Тогда она подала в суд. В ходе разбирательств провели психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что отец "реализует авторитарный стиль воспитания без учета мнения и интересов детей, не в полной мере понимает их потребности в сфере семейных отношений".

«В связи с выраженной эмоциональной привязанностью одной сестры к другой их разделение по месту постоянного проживания не отвечает интересам психического здоровья и нравственного развития детей и категорически не рекомендуется», — говорится в одном из заключений.

Несмотря на это, суд принял другое решение: старшую дочку оставили с матерью, а младшую — с отцом.

Елена продолжила борьбу. Она съездила в Чечню и забрала младшую дочь из школы.

«Когда дочка увидела меня, то очень обрадовалась, но была напугана», — описывает ситуацию женщина.

После возвращения в Новосибирск их задержали полицейские — отец написал заявление.

«Я написала объяснительную, и мы вернулись в Новосибирск. Дочка морально очень подавлена, обнимает меня и постоянно спрашивает: "Мама, ты меня не отдашь? Мама, ты меня обратно не отвезешь?" Кроме этого, она приехала с вшами!» — рассказала Елена.

Адвокат женщины добивается пересмотра решения. Девочке 10 лет, и ее готовы заслушать в суде. Производство по делу было приостановлено, но защита подала ходатайство о возобновлении.

*Имя изменено