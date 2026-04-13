Сибирячка два года судится за дочь, которую отец без согласия увез в Чечню
Суд встал на сторону отца, но женщина не сдается
13 апреля 2026, 16:00, ИА Амител
33-летняя жительница Новосибирска Елена* два года пытается через суд вернуть младшую дочь, которую бывший сожитель без ее согласия увез в Чечню. Свою историю она рассказала "КП-Новосибирск".
«Отец дочек уезжал работать на вахту, но денег не привозил домой. В 2022 году мы разошлись», — вспоминает Елена.
В 2023 году девочки 14 и 10 лет полетели на каникулы к бабушке в Чечню. Отец пообещал забрать их ненадолго и вернуть обратно.
«Он сказал, что хочет побыть с ними, обещал привезти обратно к бабушке. Но после того как забрал дочерей, он перестал выходить на связь», — говорит женщина.
Елена обратилась в правоохранительные органы, но безрезультатно. Тогда она подала в суд. В ходе разбирательств провели психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что отец "реализует авторитарный стиль воспитания без учета мнения и интересов детей, не в полной мере понимает их потребности в сфере семейных отношений".
«В связи с выраженной эмоциональной привязанностью одной сестры к другой их разделение по месту постоянного проживания не отвечает интересам психического здоровья и нравственного развития детей и категорически не рекомендуется», — говорится в одном из заключений.
Несмотря на это, суд принял другое решение: старшую дочку оставили с матерью, а младшую — с отцом.
Елена продолжила борьбу. Она съездила в Чечню и забрала младшую дочь из школы.
«Когда дочка увидела меня, то очень обрадовалась, но была напугана», — описывает ситуацию женщина.
После возвращения в Новосибирск их задержали полицейские — отец написал заявление.
«Я написала объяснительную, и мы вернулись в Новосибирск. Дочка морально очень подавлена, обнимает меня и постоянно спрашивает: "Мама, ты меня не отдашь? Мама, ты меня обратно не отвезешь?" Кроме этого, она приехала с вшами!» — рассказала Елена.
Адвокат женщины добивается пересмотра решения. Девочке 10 лет, и ее готовы заслушать в суде. Производство по делу было приостановлено, но защита подала ходатайство о возобновлении.
*Имя изменено
16:13:39 13-04-2026
Папаши даже не надейтесь что дочки будут с вами. Особенно при разводе. Они всегда будут на стороне матери. За некоторым, может быть , исключеним из жизни. Так устроен Мир.
16:51:06 13-04-2026
Гость (16:13:39 13-04-2026) Папаши даже не надейтесь что дочки будут с вами. Особенно пр... А почему на стороне матери, а не мамаши? Так не устроен мир?
09:51:14 14-04-2026
Гость (16:13:39 13-04-2026) Папаши даже не надейтесь что дочки будут с вами. Особенно пр...
У меня друг отсудил дочку. Года три судился но отсудил. И дочка сказала на суде что хочет с папой жить. Мать не наркоманка не алкашка, просто немного раздолбайка
16:56:26 13-04-2026
Не фиг за чеченца было за муж выходить. Ребёнка не увидит, к сожалению. Феодальный строй ту них ни кто не отменял.
09:17:49 14-04-2026
Гость (16:56:26 13-04-2026) Не фиг за чеченца было за муж выходить. Ребёнка не увидит, к... Извинись и удоли
17:31:41 13-04-2026
Я считаю, что отцу было бы целесообразно забрать двух дочерей в Чеченскую Республику и провести в г. Грозном судебно -психологическую экспертизу. Это максимально позволит защитить интересы детей.
20:05:28 13-04-2026
Гость (18:56:34 13-04-2026) Отец прав, а экспертизы в Чечне надо делать, там результат в...
В регионе, где до сих общество поддерживает "убийства чести"?
18:56:34 13-04-2026
Отец прав, а экспертизы в Чечне надо делать, там результат верный будет
19:59:39 13-04-2026
Ожидаемый финал восточной сказки для наташи
21:55:00 13-04-2026
Ну и че? Пусть заберет и кормит. Ума все равно не дасть. Ибо его и не было.
09:17:25 14-04-2026
Данная ситуация многократно описана МинЮстом РФ и даже часто входит в "Список экстремистских материалов" за номерами "3476", "3480", "3481", "3483" и т.д.
09:40:27 14-04-2026
Гость (09:17:25 14-04-2026) Данная ситуация многократно описана МинЮстом РФ и даже часто... Загуглил, вот ты хитрый жук какой, и не прикопаешься, и не обвинят))))
09:50:08 14-04-2026
решение простое: женщине нужно извиниться на камеру и отдать детей в чечню
09:58:33 14-04-2026
Дочек должен воспитывать отец в данном случае.
10:15:51 14-04-2026
Главный родитель - отец, поэтому если решил дочерей в своей семье воспитывать, это верно.