Сибирячка два года судится за дочь, которую отец без согласия увез в Чечню

Суд встал на сторону отца, но женщина не сдается

13 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Елена* с дочками / Фото: "КП-Новосибирск"
33-летняя жительница Новосибирска Елена* два года пытается через суд вернуть младшую дочь, которую бывший сожитель без ее согласия увез в Чечню. Свою историю она рассказала "КП-Новосибирск".

«Отец дочек уезжал работать на вахту, но денег не привозил домой. В 2022 году мы разошлись», — вспоминает Елена.

В 2023 году девочки 14 и 10 лет полетели на каникулы к бабушке в Чечню. Отец пообещал забрать их ненадолго и вернуть обратно.

«Он сказал, что хочет побыть с ними, обещал привезти обратно к бабушке. Но после того как забрал дочерей, он перестал выходить на связь», — говорит женщина.

Елена обратилась в правоохранительные органы, но безрезультатно. Тогда она подала в суд. В ходе разбирательств провели психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что отец "реализует авторитарный стиль воспитания без учета мнения и интересов детей, не в полной мере понимает их потребности в сфере семейных отношений".

«В связи с выраженной эмоциональной привязанностью одной сестры к другой их разделение по месту постоянного проживания не отвечает интересам психического здоровья и нравственного развития детей и категорически не рекомендуется», — говорится в одном из заключений.

Несмотря на это, суд принял другое решение: старшую дочку оставили с матерью, а младшую — с отцом.

Елена продолжила борьбу. Она съездила в Чечню и забрала младшую дочь из школы.

«Когда дочка увидела меня, то очень обрадовалась, но была напугана», — описывает ситуацию женщина.

После возвращения в Новосибирск их задержали полицейские — отец написал заявление.

«Я написала объяснительную, и мы вернулись в Новосибирск. Дочка морально очень подавлена, обнимает меня и постоянно спрашивает: "Мама, ты меня не отдашь? Мама, ты меня обратно не отвезешь?" Кроме этого, она приехала с вшами!» — рассказала Елена.

Адвокат женщины добивается пересмотра решения. Девочке 10 лет, и ее готовы заслушать в суде. Производство по делу было приостановлено, но защита подала ходатайство о возобновлении.

*Имя изменено

Новосибирская область

Гость

16:13:39 13-04-2026

Папаши даже не надейтесь что дочки будут с вами. Особенно при разводе. Они всегда будут на стороне матери. За некоторым, может быть , исключеним из жизни. Так устроен Мир.

Гость

16:51:06 13-04-2026

Гость (16:13:39 13-04-2026) Папаши даже не надейтесь что дочки будут с вами. Особенно пр... А почему на стороне матери, а не мамаши? Так не устроен мир?

Гость

09:51:14 14-04-2026

Гость (16:13:39 13-04-2026) Папаши даже не надейтесь что дочки будут с вами. Особенно пр...
У меня друг отсудил дочку. Года три судился но отсудил. И дочка сказала на суде что хочет с папой жить. Мать не наркоманка не алкашка, просто немного раздолбайка

Гость

16:56:26 13-04-2026

Не фиг за чеченца было за муж выходить. Ребёнка не увидит, к сожалению. Феодальный строй ту них ни кто не отменял.

Гость

09:17:49 14-04-2026

Гость (16:56:26 13-04-2026) Не фиг за чеченца было за муж выходить. Ребёнка не увидит, к... Извинись и удоли

Гость

17:31:41 13-04-2026

Я считаю, что отцу было бы целесообразно забрать двух дочерей в Чеченскую Республику и провести в г. Грозном судебно -психологическую экспертизу. Это максимально позволит защитить интересы детей.

Гость

20:05:28 13-04-2026

Гость (18:56:34 13-04-2026) Отец прав, а экспертизы в Чечне надо делать, там результат в...
В регионе, где до сих общество поддерживает "убийства чести"?

Гость

18:56:34 13-04-2026

Отец прав, а экспертизы в Чечне надо делать, там результат верный будет

Гость

19:59:39 13-04-2026

Ожидаемый финал восточной сказки для наташи

Гость

21:55:00 13-04-2026

Ну и че? Пусть заберет и кормит. Ума все равно не дасть. Ибо его и не было.

Гость

09:17:25 14-04-2026

Данная ситуация многократно описана МинЮстом РФ и даже часто входит в "Список экстремистских материалов" за номерами "3476", "3480", "3481", "3483" и т.д.

Гость

09:40:27 14-04-2026

Гость (09:17:25 14-04-2026) Данная ситуация многократно описана МинЮстом РФ и даже часто... Загуглил, вот ты хитрый жук какой, и не прикопаешься, и не обвинят))))

гость

09:50:08 14-04-2026

решение простое: женщине нужно извиниться на камеру и отдать детей в чечню

Гость

09:58:33 14-04-2026

Дочек должен воспитывать отец в данном случае.

Гость

10:15:51 14-04-2026

Главный родитель - отец, поэтому если решил дочерей в своей семье воспитывать, это верно.

