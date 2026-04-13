"Чем вам не Бали?" Житель Новосибирска искупался в гигантской луже посреди города
По его словам, эта лужа стоит в сквере каждый год — с весны до начала лета
13 апреля 2026, 17:02, ИА Амител
Весна в Новосибирске принесла не только тепло, но и серьезные подтопления. Дороги и тротуары скрылись под глубокими лужами — движение машин и пешеходов серьезно затруднено. Жители проявляют чудеса смекалки: например, у железнодорожных переездов сооружают переправы из деревянных поддонов.
Некоторые горожане предпочитают не жаловаться, а подходить к ситуации с юмором. Один из них решил искупаться прямо в огромной луже, разлившейся в Тимирязевском сквере. Своим креативом он поделился с изданием "Om1 Новосибирск".
«Зачем ехать на Бали, когда Новосибирск стал одной сплошной лужей? Вот я и решил искупаться, далеко не мотаясь. Виды шикарные, правда, вода холодновата», — рассказал читатель Николай.
По его словам, эта лужа стоит в сквере каждый год — с весны до начала лета. Взрослые ее обычно обходят, а дети не боятся и лезут играть.
«Погода холодная была, а так, чем вам не Бали? В следующий раз попробую порыбачить там, вдруг в луже уже караси завелись», — добавил мужчина.
Коммунальные службы тем временем продолжают бороться с последствиями паводка. А горожане активно выкладывают в соцсети кадры разлившихся по городу водоемов.
В Алтайском крае из‑за паводка подтоплено 142 жилых дома и 306 приусадебных участков. Кроме того, пострадали два участка автодорог и низководный мост. Для мониторинга ситуации на местах развернули три оперативные группы Главного управления — в Тальменском, Хабарском и Шелаболихинском районах.
17:25:20 13-04-2026
И это третий по числу населения город страны. Столица Сибири...
18:13:34 13-04-2026
Это не лужа-это местная достопримечательность!
18:13:59 13-04-2026
Шезлонги отсутствуют. Это один из аргументов! Их еще много.
18:19:28 13-04-2026
где видео что купается
19:22:00 13-04-2026
На не Бали ничем
20:26:57 13-04-2026
весна- с... шибзданутые стали заметнее.
01:29:12 14-04-2026
Сказочное.. ну, вы поняли
06:18:06 14-04-2026
Элен без ребят (20:26:57 13-04-2026) весна- с... шибзданутые стали заметнее. ... Чуваку надо покрасоваться было. Счас встречаются такие, ещё холодно а они уже в майке шпарят по улице, показать необходимо общественности результаты зимних тренировок в зале.