Российские госструктуры заказали закупку быстрых VPN-сервисов на миллионы рублей

Лидер по расходам — Тюменская область. В этом регионе на VPN выделили 198 млн рублей

14 апреля 2026, 10:14, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

Власти регионов России планируют потратить около 300 миллионов рублей на закупку VPN‑сервисов для государственных нужд, сообщает life.ru со ссылкой на Telegram‑канал Shot.

Согласно данным канала, администрации городов и регионов РФ запустили тендеры на поставку услуг VPN для использования в государственных учреждениях — в рамках "нужд региональной системы оповещения населения". При этом все госзаказы содержат единое ключевое требование: пропускная способность виртуального канала интернет‑связи должна превышать 100 Мбит/с.

Лидером по расходам названа Тюменская область. В 2026 году на VPN здесь выделено 198 млн рублей. На втором месте — Мурманская область с бюджетом 19,5 млн рублей, на третьем — Саратовская область (13,9 млн рублей).

Ненамного отстает от тройки лидеров Свердловская область, где на закупку VPN выделили 10,3 млн рублей. Пятое место заняла Псковская область, там планируют израсходовать чуть более 9 млн рублей на частную виртуальную сеть.

Более скромные суммы выделили другие регионы: Башкирия — 6,5 млн рублей, Кировская область — 4,8 млн рублей, Брянская область — 3,7 млн рублей, Владимирская область — 3,6 млн рублей.

Правительства Самарской, Липецкой, Калининградской и Курской областей готовы потратить на закупку доступа к VPN‑сервисам от 2,2 до 2,7 млн рублей. Еще более скромные запросы у властей Нижегородской, Архангельской, Белгородской и Пензенской областей, а также Пермского края: расходы по тендерам на услуги VPN в этих регионах запланированы в диапазоне от 1,2 до 1,4 млн рублей.

Кроме того, еще десять регионов России готовы выделить на VPN‑сервисы суммы меньше миллиона рублей — от 150 до 900 тысяч рублей.