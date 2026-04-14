Российские госструктуры заказали закупку быстрых VPN-сервисов на миллионы рублей
14 апреля 2026, 10:14, ИА Амител
Власти регионов России планируют потратить около 300 миллионов рублей на закупку VPN‑сервисов для государственных нужд, сообщает life.ru со ссылкой на Telegram‑канал Shot.
Согласно данным канала, администрации городов и регионов РФ запустили тендеры на поставку услуг VPN для использования в государственных учреждениях — в рамках "нужд региональной системы оповещения населения". При этом все госзаказы содержат единое ключевое требование: пропускная способность виртуального канала интернет‑связи должна превышать 100 Мбит/с.
Лидером по расходам названа Тюменская область. В 2026 году на VPN здесь выделено 198 млн рублей. На втором месте — Мурманская область с бюджетом 19,5 млн рублей, на третьем — Саратовская область (13,9 млн рублей).
Ненамного отстает от тройки лидеров Свердловская область, где на закупку VPN выделили 10,3 млн рублей. Пятое место заняла Псковская область, там планируют израсходовать чуть более 9 млн рублей на частную виртуальную сеть.
Более скромные суммы выделили другие регионы: Башкирия — 6,5 млн рублей, Кировская область — 4,8 млн рублей, Брянская область — 3,7 млн рублей, Владимирская область — 3,6 млн рублей.
Правительства Самарской, Липецкой, Калининградской и Курской областей готовы потратить на закупку доступа к VPN‑сервисам от 2,2 до 2,7 млн рублей. Еще более скромные запросы у властей Нижегородской, Архангельской, Белгородской и Пензенской областей, а также Пермского края: расходы по тендерам на услуги VPN в этих регионах запланированы в диапазоне от 1,2 до 1,4 млн рублей.
Кроме того, еще десять регионов России готовы выделить на VPN‑сервисы суммы меньше миллиона рублей — от 150 до 900 тысяч рублей.
10:30:34 14-04-2026
Ай!!! Красава!!!, какую бюджетную дыру нашли, деньги осваивать!!!, а всего то надо было запретить, приглушить и денежки потекли рекой....., интересно кому....
10:34:20 14-04-2026
Страна лимония. Просто сюр какой то.
10:35:31 14-04-2026
Какой то кошмар! Госструктуры тратят бюджетные деньги чтобы обходить блокировки созданные государством!!! Это просто боги экономической эффективности использования бюджетных средств (наших налогов). Проще говоря, это растрата, за которую полагается уголовная ответственность.
11:25:34 14-04-2026
Гость (10:35:31 14-04-2026) Какой то кошмар! Госструктуры тратят бюджетные деньги чтобы ... да затакое растреливать мало. четвертовать надо. ироды.
11:52:36 14-04-2026
Гость (10:35:31 14-04-2026) Какой то кошмар! Госструктуры тратят бюджетные деньги чтобы ... У них VPN внутри страны, они не позволяют обходить блокировки.
Вообще VPN это всего лишь защищенный канал связи между А и Б. Его организации широко используют, для работы с филиалами, например.
12:32:24 14-04-2026
Гость (10:35:31 14-04-2026) Какой то кошмар! Госструктуры тратят бюджетные деньги чтобы ... Какие блокировки. о чем вы? VPN - это всего лишь виртуальная частная сеть. Используется всеми предприятиями для связи между филиалами, удаленной работы. Госсектор не исключение.
13:06:05 14-04-2026
Гость (12:32:24 14-04-2026) Какие блокировки. о чем вы? VPN - это всего лишь виртуальная...
Не заблуждайтесь и не обманывайте других!!! Государство потратило миллиарды на полностью безопасный национальный МАХ. Вот пусть и пользуются, как для работы, так и для личных нужд с максимальной защитой!
10:37:59 14-04-2026
Интересно мне. У нас те впн вроде бы блочат (по крайней мере, пытаются) уже не точечно, а по протоколам. Получается, если гос. впн использует какой-то протокол, то его глушить не будут. Значит, и все остальные смогут его использовать, получается. Однако) Это помимо того, что сама идея прямо богата на попилы в диких количествах. Потом же всегда можно сказать - ой, а у нас все заблокировали...
12:33:36 14-04-2026
Гость (10:37:59 14-04-2026) Интересно мне. У нас те впн вроде бы блочат (по крайней мере... У нас блокируют доступ к заграничным VPN серверам, а не сами VPN.
18:30:57 14-04-2026
Гость (10:37:59 14-04-2026) Интересно мне. У нас те впн вроде бы блочат (по крайней мере... протокол с шифрованием по госту используется. алгоритм сертифицирован фсб. дальше объяснять не надо, я думаю
10:53:44 14-04-2026
Это вредительство, и необоснованный расход налогов граждан!!!
12:37:12 14-04-2026
Гость (10:53:44 14-04-2026) Это вредительство, и необоснованный расход налогов граждан!!... Это лишь закупка криптосредств для защищенного обмена информацией между органами власти. И это лет 20 уже производится, с момента появления различных ГИС и межведа.
12:51:48 14-04-2026
Гость (10:53:44 14-04-2026) Это вредительство, и необоснованный расход налогов граждан!!... Вы бы хотели, чтобы ваши персональные данные передавались по незащищенным каналам???
10:58:37 14-04-2026
отличный вброс для несведующего населения.
Так то vpn для госсектора - был давно и касается защиты передаваемых данных, а не для обхода блокировок
11:07:23 14-04-2026
Гость (10:58:37 14-04-2026) отличный вброс для несведующего населения.Так то vpn для... Сведущий Вы наш - просветите, а то виш как все взволновались.....
11:12:39 14-04-2026
Гость (10:58:37 14-04-2026) отличный вброс для несведующего населения.Так то vpn для... Несведущее население как бы в курсе, что впн в первую очередь используется отнюдь не для обхода блокировок. Но каким образом это сакральное знание опровергает тот факт, что данная инициатива послужит источником попила бюджетных денег?)
11:13:02 14-04-2026
Гость (10:58:37 14-04-2026) отличный вброс для несведующего населения.Так то vpn для... Сам-то веришь в это?
12:39:24 14-04-2026
Гость (11:13:02 14-04-2026) Сам-то веришь в это?... Не только верю, но и сам поднимал все эти VPN в разных госорганах лет 10 назад.
11:15:36 14-04-2026
Гость (10:58:37 14-04-2026) отличный вброс для несведующего населения.Так то vpn для... А интернет глушат, чтоб дроны не летали.
Нет оснований недоверять, как говорится
14:05:38 14-04-2026
VPN - это всего лишь защищенный канал связи. То, что его некоторые личности используют для обхода каких-то блокировок не говорит о том, что он сделан только для этого.
15:20:06 14-04-2026
Что значит "доступ к впн сервисам"? И скорости указаны странные. Если речь о том что госсектору организовать впн между филиалами - это не тот порядок цен, и почему вдруг им срочно потребовалось его организовать ? как они раньше работали ?