НОВОСТИОбщество

Российские госструктуры заказали закупку быстрых VPN-сервисов на миллионы рублей

Лидер по расходам — Тюменская область. В этом регионе на VPN выделили 198 млн рублей

14 апреля 2026, 10:14, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru
Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

Власти регионов России планируют потратить около 300 миллионов рублей на закупку VPN‑сервисов для государственных нужд, сообщает life.ru со ссылкой на Telegram‑канал Shot.

Согласно данным канала, администрации городов и регионов РФ запустили тендеры на поставку услуг VPN для использования в государственных учреждениях — в рамках "нужд региональной системы оповещения населения". При этом все госзаказы содержат единое ключевое требование: пропускная способность виртуального канала интернет‑связи должна превышать 100 Мбит/с.

Лидером по расходам названа Тюменская область. В 2026 году на VPN здесь выделено 198 млн рублей. На втором месте — Мурманская область с бюджетом 19,5 млн рублей, на третьем — Саратовская область (13,9 млн рублей).

Ненамного отстает от тройки лидеров Свердловская область, где на закупку VPN выделили 10,3 млн рублей. Пятое место заняла Псковская область, там планируют израсходовать чуть более 9 млн рублей на частную виртуальную сеть.

Более скромные суммы выделили другие регионы: Башкирия — 6,5 млн рублей, Кировская область — 4,8 млн рублей, Брянская область — 3,7 млн рублей, Владимирская область — 3,6 млн рублей.

Правительства Самарской, Липецкой, Калининградской и Курской областей готовы потратить на закупку доступа к VPN‑сервисам от 2,2 до 2,7 млн рублей. Еще более скромные запросы у властей Нижегородской, Архангельской, Белгородской и Пензенской областей, а также Пермского края: расходы по тендерам на услуги VPN в этих регионах запланированы в диапазоне от 1,2 до 1,4 млн рублей.

Кроме того, еще десять регионов России готовы выделить на VPN‑сервисы суммы меньше миллиона рублей — от 150 до 900 тысяч рублей.

Интернет, VPN / Изображение сгенерировано

VPN-сервисы могут полностью исчезнуть до конца 2026 года

По мнению эксперта, провайдеры перестали бороться с отдельными сайтами и начали очищать весь трафик
НОВОСТИОбщество

закупка мессенджеры

Комментарии 21

Avatar Picture
Медведь-шатун

10:30:34 14-04-2026

Ай!!! Красава!!!, какую бюджетную дыру нашли, деньги осваивать!!!, а всего то надо было запретить, приглушить и денежки потекли рекой....., интересно кому....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:20 14-04-2026

Страна лимония. Просто сюр какой то.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:31 14-04-2026

Какой то кошмар! Госструктуры тратят бюджетные деньги чтобы обходить блокировки созданные государством!!! Это просто боги экономической эффективности использования бюджетных средств (наших налогов). Проще говоря, это растрата, за которую полагается уголовная ответственность.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:34 14-04-2026

Гость (10:35:31 14-04-2026) Какой то кошмар! Госструктуры тратят бюджетные деньги чтобы ... да затакое растреливать мало. четвертовать надо. ироды.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:36 14-04-2026

Гость (10:35:31 14-04-2026) Какой то кошмар! Госструктуры тратят бюджетные деньги чтобы ... У них VPN внутри страны, они не позволяют обходить блокировки.
Вообще VPN это всего лишь защищенный канал связи между А и Б. Его организации широко используют, для работы с филиалами, например.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:24 14-04-2026

Гость (10:35:31 14-04-2026) Какой то кошмар! Госструктуры тратят бюджетные деньги чтобы ... Какие блокировки. о чем вы? VPN - это всего лишь виртуальная частная сеть. Используется всеми предприятиями для связи между филиалами, удаленной работы. Госсектор не исключение.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:05 14-04-2026

Гость (12:32:24 14-04-2026) Какие блокировки. о чем вы? VPN - это всего лишь виртуальная...
Не заблуждайтесь и не обманывайте других!!! Государство потратило миллиарды на полностью безопасный национальный МАХ. Вот пусть и пользуются, как для работы, так и для личных нужд с максимальной защитой!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:59 14-04-2026

Интересно мне. У нас те впн вроде бы блочат (по крайней мере, пытаются) уже не точечно, а по протоколам. Получается, если гос. впн использует какой-то протокол, то его глушить не будут. Значит, и все остальные смогут его использовать, получается. Однако) Это помимо того, что сама идея прямо богата на попилы в диких количествах. Потом же всегда можно сказать - ой, а у нас все заблокировали...

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:36 14-04-2026

Гость (10:37:59 14-04-2026) Интересно мне. У нас те впн вроде бы блочат (по крайней мере... У нас блокируют доступ к заграничным VPN серверам, а не сами VPN.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:30:57 14-04-2026

Гость (10:37:59 14-04-2026) Интересно мне. У нас те впн вроде бы блочат (по крайней мере... протокол с шифрованием по госту используется. алгоритм сертифицирован фсб. дальше объяснять не надо, я думаю

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:44 14-04-2026

Это вредительство, и необоснованный расход налогов граждан!!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:12 14-04-2026

Гость (10:53:44 14-04-2026) Это вредительство, и необоснованный расход налогов граждан!!... Это лишь закупка криптосредств для защищенного обмена информацией между органами власти. И это лет 20 уже производится, с момента появления различных ГИС и межведа.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:48 14-04-2026

Гость (10:53:44 14-04-2026) Это вредительство, и необоснованный расход налогов граждан!!... Вы бы хотели, чтобы ваши персональные данные передавались по незащищенным каналам???

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:37 14-04-2026

отличный вброс для несведующего населения.
Так то vpn для госсектора - был давно и касается защиты передаваемых данных, а не для обхода блокировок

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:23 14-04-2026

Гость (10:58:37 14-04-2026) отличный вброс для несведующего населения.Так то vpn для... Сведущий Вы наш - просветите, а то виш как все взволновались.....

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:39 14-04-2026

Гость (10:58:37 14-04-2026) отличный вброс для несведующего населения.Так то vpn для... Несведущее население как бы в курсе, что впн в первую очередь используется отнюдь не для обхода блокировок. Но каким образом это сакральное знание опровергает тот факт, что данная инициатива послужит источником попила бюджетных денег?)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:02 14-04-2026

Гость (10:58:37 14-04-2026) отличный вброс для несведующего населения.Так то vpn для... Сам-то веришь в это?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:24 14-04-2026

Гость (11:13:02 14-04-2026) Сам-то веришь в это?... Не только верю, но и сам поднимал все эти VPN в разных госорганах лет 10 назад.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:36 14-04-2026

Гость (10:58:37 14-04-2026) отличный вброс для несведующего населения.Так то vpn для... А интернет глушат, чтоб дроны не летали.
Нет оснований недоверять, как говорится

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:38 14-04-2026

VPN - это всего лишь защищенный канал связи. То, что его некоторые личности используют для обхода каких-то блокировок не говорит о том, что он сделан только для этого.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:06 14-04-2026

Что значит "доступ к впн сервисам"? И скорости указаны странные. Если речь о том что госсектору организовать впн между филиалами - это не тот порядок цен, и почему вдруг им срочно потребовалось его организовать ? как они раньше работали ?

  -16 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров