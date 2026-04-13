Лучше потратить время на правильную утилизацию, чем потом платить штрафы или иметь проблемы с законом

13 апреля 2026, 13:45, ИА Амител

Лебеди из шин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России за использование автомобильных покрышек для украшения клумб возле жилых домов предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей. В отдельных случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности, сообщил ТАСС Евгений Жаров, управляющий партнер адвокатского бюро "Жаров Группа" и глава комиссии Ассоциации юристов России по экологии.

«Автомобильные покрышки классифицируются как отходы IV класса опасности. Их размещение на придомовой территории, будь то в клумбах или других декоративных целях, рассматривается как несанкционированное складирование отходов», — отметил он.

С 2021 года надзорные органы и суды признают это правонарушением, если покрышки не прошли переработку в безопасные материалы, например, в крошку. В домашних условиях это сделать практически невозможно. Гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ.

Жаров подчеркнул, что ответственность наступает независимо от того, используются ли покрышки для декора или просто лежат. Если доказано, что использование или сжигание покрышек причинило вред окружающей среде или здоровью людей, например, из-за попадания токсинов в почву, наказание может быть ужесточено. В таких случаях возможны административные меры для юридических лиц и даже уголовное преследование.

При повторном нарушении в течение года штраф может достигнуть 5 тысяч рублей. Жаров рекомендовал не создавать проблем и сдавать старые покрышки в специализированные пункты приема.