За лебедей из шин на клумбах может грозить уголовная ответственность

Лучше потратить время на правильную утилизацию, чем потом платить штрафы или иметь проблемы с законом

13 апреля 2026, 13:45, ИА Амител

Лебеди из шин / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России за использование автомобильных покрышек для украшения клумб возле жилых домов предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей. В отдельных случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности, сообщил ТАСС Евгений Жаров, управляющий партнер адвокатского бюро "Жаров Группа" и глава комиссии Ассоциации юристов России по экологии.

«Автомобильные покрышки классифицируются как отходы IV класса опасности. Их размещение на придомовой территории, будь то в клумбах или других декоративных целях, рассматривается как несанкционированное складирование отходов», — отметил он.

С 2021 года надзорные органы и суды признают это правонарушением, если покрышки не прошли переработку в безопасные материалы, например, в крошку. В домашних условиях это сделать практически невозможно. Гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ.

Жаров подчеркнул, что ответственность наступает независимо от того, используются ли покрышки для декора или просто лежат. Если доказано, что использование или сжигание покрышек причинило вред окружающей среде или здоровью людей, например, из-за попадания токсинов в почву, наказание может быть ужесточено. В таких случаях возможны административные меры для юридических лиц и даже уголовное преследование.

При повторном нарушении в течение года штраф может достигнуть 5 тысяч рублей. Жаров рекомендовал не создавать проблем и сдавать старые покрышки в специализированные пункты приема.

Элен без ребят

13:48:27 13-04-2026

почему каждая новость все больше и больше вызывает вопросов и ненависти?

Гость

14:16:04 13-04-2026

Элен без ребят (13:48:27 13-04-2026) почему каждая новость все больше и больше вызывает вопросов ... Двадцать лет вас все устраивало, вы смеялись над теми, кто задавал вопросы еще тогда

Гость

14:25:07 13-04-2026

Гость (14:16:04 13-04-2026) Двадцать лет вас все устраивало, вы смеялись над теми, кто з... Сами это видели (слышали) ВЫ? Или фантазируете сейчас ВЫ?

Гость

14:18:25 13-04-2026

Элен без ребят (13:48:27 13-04-2026) почему каждая новость все больше и больше вызывает вопросов ... Ещё попалась новость, вызывающая вопросы:
"Показатель одобрения деятельности Владимира Путина сократился на 2,3 процентных пункта (п.п.) за прошлую неделю — с 30 марта по 5 апреля, до 67,8%, что стало самым низким результатом в 2026 году, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Кроме того, согласно им, число россиян, заявляющих о доверии президенту, снизилось на 0,8 п.п., до 73,8%."(с)

Гость

16:03:00 13-04-2026

Гость (14:18:25 13-04-2026) Ещё попалась новость, вызывающая вопросы:"Показатель од... Да кто верит этому ВЦИОМ.

Гость

16:38:43 13-04-2026

Гость (14:18:25 13-04-2026) Ещё попалась новость, вызывающая вопросы:"Показатель од... Удручает то, что этот показатель видимо не нарисованный, а реальный.

Гость

16:46:12 13-04-2026

Элен без ребят (13:48:27 13-04-2026) почему каждая новость все больше и больше вызывает вопросов ... Посадить, расстрелять, запретить, отключить - это основные современные лозунги.

Гость

14:03:22 13-04-2026

а дышать еще можно без штрафов и арестов??

Холмс

14:03:33 13-04-2026

а мне кажется надо вообще посадить того кто застроил и спроектировал Барнаул в виде бетонных коробок с дворами без деревьев. Кто за это ответит????

бгг

14:04:23 13-04-2026

дык, лебедь из покрышки это уже не покрышка, а артобъект...

Гость

14:28:37 13-04-2026

бгг (14:04:23 13-04-2026) дык, лебедь из покрышки это уже не покрышка, а артобъект...... Ну за такой артобъект надо не только штрафовать, но и из Союза художников исключать.

Гость

18:38:05 13-04-2026

Гость (14:28:37 13-04-2026) Ну за такой артобъект надо не только штрафовать, но и из Сою... - Надо потому, что вы так думаете, или всё же соизволите написать название документа, в котором так и написано? А иначе вы, ну сами придумайте, кто вы!

Гость

19:30:03 13-04-2026

Гость (18:38:05 13-04-2026) - Надо потому, что вы так думаете, или всё же соизволите на... Для безвкусицы и пошлятины тюремно-лагерной документов не надо.

Гость

14:10:00 13-04-2026

Отходы 4 класса опасности — это малоопасные отходы с низкой степенью воздействия на экосистему. К ним относятся строительный мусор, мусор от уборки территорий, опилки, автошины.

МАЛООПАСНЫЕ !!!

Больше шума. Больше вреда от песчано-солевых смесей, которым убиваются газоны вдоль дорог.

Гость

14:31:06 13-04-2026

Соглашусь, Красноармейский и Ленина еще чистят от реагента, а Партизанскую и др вобще никогда- все это летит в наши окна, в окна клиник и садиков/школ
Провоцирует аллергию и онкологию....

Гость

14:13:51 13-04-2026

все для вашей безопастности

Гость

14:29:03 13-04-2026

претензии к покрышкам??? а почему тогда полно шиномонтажек с грудой покрышек в городе аааааа? они могут да?

ДМВ

14:30:46 13-04-2026

Кто- то хочет наладить производство специальных покрышек для изготовления дворовых поделок?

Гость

14:52:53 13-04-2026

ДМВ (14:30:46 13-04-2026) Кто- то хочет наладить производство специальных покрышек дл... Нет. Производство развивать нельзя. А вот куча не сданных покрышек есть куча недоплаченных денег кому то "за утилизацию". Непорядок.

Гость

14:44:39 13-04-2026

Куда сдавать-то, напишите. Пытался как-то пристроить убитые снятые колёса, не нашёл никаких пунктов приёма.

Гость

15:44:11 13-04-2026

Гость (14:44:39 13-04-2026) Куда сдавать-то, напишите. Пытался как-то пристроить убитые ... Ха-ха, я вообще веселую историю слышал.
Услышал человек что утилизация покрышек стоит 300 руб.
Он скупил по 100 руб. в своем райцентре, сгреб со свалок, привез целый грузовик старых покрышек, надеясь ПОЛУЧИТЬ за каждую 300 руб., это ж полезное вторсырье!
Оказалось что ему надо заплатить по 300 р. при сдаче на полигон.
Такой был бизнес-проект, и так провалился.
Не знаю куда вывалил, но платить по 300 р у него не было.

Элен без ребят

15:57:43 13-04-2026

Гость (15:44:11 13-04-2026) Ха-ха, я вообще веселую историю слышал.Услышал человек ч... какая прекрасная история)

Гость

14:50:42 13-04-2026

так все-таки ,где в барнауле специализированные пункты по приему покрышек

Гость

14:52:28 13-04-2026

2гис пункта приема покрышек в барнауле не знает

Гость

15:05:06 13-04-2026

Гость (14:52:28 13-04-2026) 2гис пункта приема покрышек в барнауле не знает...
Ищи "утилизация покрышек" и будет тебе Щастье

Гость

15:37:08 13-04-2026

Уж лучше опубликовали бы список того, что гражданам можно делать без риска попасть на штраф или уголовку. Он явно поместится на страничку формата А4.

Гость

20:09:43 13-04-2026

Гость (15:37:08 13-04-2026) Уж лучше опубликовали бы список того, что гражданам можно де...
Плати налоги и штрафы, работай, размножайся, воюй. Зачем целый лист а4 для этого?

Змей

15:41:45 13-04-2026

А резиновая кроша для покрытия спортивных и детских площадок, сделанная из покрышек уже не опасна?

Гость

17:51:49 13-04-2026

Змей (15:41:45 13-04-2026) А резиновая кроша для покрытия спортивных и детских площадок... Это другое

Гость

16:05:35 13-04-2026

В Гугле показаны диваны шикарные уличные неубиваемын из покрышек. Зачем тратиться на ломучие лавки, если все парки можно диваными обставить из старых шин.

Гость

16:46:50 13-04-2026

вообще из покрышек дома жилые 10 на 10 спокойно строят. Кладут их рядами с арматурой и глиной внутри вяжут арматуру и обшивают изнутри и снаружи и ага. Получается коттедж задарма

Гость

17:17:36 13-04-2026

пусть посчитают сколько этих шин валяется вокруг шиномантажек.

Гость

17:18:08 13-04-2026

а когда они стоят на машине они типа не вредят? что за бред?

Гость

17:18:44 13-04-2026

отдам шину от К-700, в огороде лежит.

Гость

18:24:50 13-04-2026

Гость (17:18:44 13-04-2026) отдам шину от К-700, в огороде лежит.... ты че!не вздумай!

гость

20:56:58 13-04-2026

Деревянные колеса и все! Но вдруг кругляк пилить будут? Отменить колеса!!!

