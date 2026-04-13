За лебедей из шин на клумбах может грозить уголовная ответственность
Лучше потратить время на правильную утилизацию, чем потом платить штрафы или иметь проблемы с законом
13 апреля 2026, 13:45, ИА Амител
В России за использование автомобильных покрышек для украшения клумб возле жилых домов предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей. В отдельных случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности, сообщил ТАСС Евгений Жаров, управляющий партнер адвокатского бюро "Жаров Группа" и глава комиссии Ассоциации юристов России по экологии.
«Автомобильные покрышки классифицируются как отходы IV класса опасности. Их размещение на придомовой территории, будь то в клумбах или других декоративных целях, рассматривается как несанкционированное складирование отходов», — отметил он.
С 2021 года надзорные органы и суды признают это правонарушением, если покрышки не прошли переработку в безопасные материалы, например, в крошку. В домашних условиях это сделать практически невозможно. Гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ.
Жаров подчеркнул, что ответственность наступает независимо от того, используются ли покрышки для декора или просто лежат. Если доказано, что использование или сжигание покрышек причинило вред окружающей среде или здоровью людей, например, из-за попадания токсинов в почву, наказание может быть ужесточено. В таких случаях возможны административные меры для юридических лиц и даже уголовное преследование.
При повторном нарушении в течение года штраф может достигнуть 5 тысяч рублей. Жаров рекомендовал не создавать проблем и сдавать старые покрышки в специализированные пункты приема.
13:48:27 13-04-2026
почему каждая новость все больше и больше вызывает вопросов и ненависти?
14:16:04 13-04-2026
Элен без ребят (13:48:27 13-04-2026) почему каждая новость все больше и больше вызывает вопросов ... Двадцать лет вас все устраивало, вы смеялись над теми, кто задавал вопросы еще тогда
14:25:07 13-04-2026
Гость (14:16:04 13-04-2026) Двадцать лет вас все устраивало, вы смеялись над теми, кто з... Сами это видели (слышали) ВЫ? Или фантазируете сейчас ВЫ?
14:18:25 13-04-2026
Элен без ребят (13:48:27 13-04-2026) почему каждая новость все больше и больше вызывает вопросов ... Ещё попалась новость, вызывающая вопросы:
"Показатель одобрения деятельности Владимира Путина сократился на 2,3 процентных пункта (п.п.) за прошлую неделю — с 30 марта по 5 апреля, до 67,8%, что стало самым низким результатом в 2026 году, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Кроме того, согласно им, число россиян, заявляющих о доверии президенту, снизилось на 0,8 п.п., до 73,8%."(с)
16:03:00 13-04-2026
Гость (14:18:25 13-04-2026) Ещё попалась новость, вызывающая вопросы:"Показатель од... Да кто верит этому ВЦИОМ.
16:38:43 13-04-2026
Гость (14:18:25 13-04-2026) Ещё попалась новость, вызывающая вопросы:"Показатель од... Удручает то, что этот показатель видимо не нарисованный, а реальный.
16:46:12 13-04-2026
Элен без ребят (13:48:27 13-04-2026) почему каждая новость все больше и больше вызывает вопросов ... Посадить, расстрелять, запретить, отключить - это основные современные лозунги.
14:03:22 13-04-2026
а дышать еще можно без штрафов и арестов??
14:03:33 13-04-2026
а мне кажется надо вообще посадить того кто застроил и спроектировал Барнаул в виде бетонных коробок с дворами без деревьев. Кто за это ответит????
14:04:23 13-04-2026
дык, лебедь из покрышки это уже не покрышка, а артобъект...
14:28:37 13-04-2026
бгг (14:04:23 13-04-2026) дык, лебедь из покрышки это уже не покрышка, а артобъект...... Ну за такой артобъект надо не только штрафовать, но и из Союза художников исключать.
18:38:05 13-04-2026
Гость (14:28:37 13-04-2026) Ну за такой артобъект надо не только штрафовать, но и из Сою... - Надо потому, что вы так думаете, или всё же соизволите написать название документа, в котором так и написано? А иначе вы, ну сами придумайте, кто вы!
19:30:03 13-04-2026
Гость (18:38:05 13-04-2026) - Надо потому, что вы так думаете, или всё же соизволите на... Для безвкусицы и пошлятины тюремно-лагерной документов не надо.
14:10:00 13-04-2026
Отходы 4 класса опасности — это малоопасные отходы с низкой степенью воздействия на экосистему. К ним относятся строительный мусор, мусор от уборки территорий, опилки, автошины.
МАЛООПАСНЫЕ !!!
Больше шума. Больше вреда от песчано-солевых смесей, которым убиваются газоны вдоль дорог.
14:31:06 13-04-2026
Соглашусь, Красноармейский и Ленина еще чистят от реагента, а Партизанскую и др вобще никогда- все это летит в наши окна, в окна клиник и садиков/школ
Провоцирует аллергию и онкологию....
14:13:51 13-04-2026
все для вашей безопастности
14:29:03 13-04-2026
претензии к покрышкам??? а почему тогда полно шиномонтажек с грудой покрышек в городе аааааа? они могут да?
14:30:46 13-04-2026
Кто- то хочет наладить производство специальных покрышек для изготовления дворовых поделок?
14:52:53 13-04-2026
ДМВ (14:30:46 13-04-2026) Кто- то хочет наладить производство специальных покрышек дл... Нет. Производство развивать нельзя. А вот куча не сданных покрышек есть куча недоплаченных денег кому то "за утилизацию". Непорядок.
14:44:39 13-04-2026
Куда сдавать-то, напишите. Пытался как-то пристроить убитые снятые колёса, не нашёл никаких пунктов приёма.
15:44:11 13-04-2026
Гость (14:44:39 13-04-2026) Куда сдавать-то, напишите. Пытался как-то пристроить убитые ... Ха-ха, я вообще веселую историю слышал.
Услышал человек что утилизация покрышек стоит 300 руб.
Он скупил по 100 руб. в своем райцентре, сгреб со свалок, привез целый грузовик старых покрышек, надеясь ПОЛУЧИТЬ за каждую 300 руб., это ж полезное вторсырье!
Оказалось что ему надо заплатить по 300 р. при сдаче на полигон.
Такой был бизнес-проект, и так провалился.
Не знаю куда вывалил, но платить по 300 р у него не было.
15:57:43 13-04-2026
Гость (15:44:11 13-04-2026) Ха-ха, я вообще веселую историю слышал.Услышал человек ч... какая прекрасная история)
14:50:42 13-04-2026
так все-таки ,где в барнауле специализированные пункты по приему покрышек
14:52:28 13-04-2026
2гис пункта приема покрышек в барнауле не знает
15:05:06 13-04-2026
Гость (14:52:28 13-04-2026) 2гис пункта приема покрышек в барнауле не знает...
Ищи "утилизация покрышек" и будет тебе Щастье
15:37:08 13-04-2026
Уж лучше опубликовали бы список того, что гражданам можно делать без риска попасть на штраф или уголовку. Он явно поместится на страничку формата А4.
20:09:43 13-04-2026
Гость (15:37:08 13-04-2026) Уж лучше опубликовали бы список того, что гражданам можно де...
Плати налоги и штрафы, работай, размножайся, воюй. Зачем целый лист а4 для этого?
15:41:45 13-04-2026
А резиновая кроша для покрытия спортивных и детских площадок, сделанная из покрышек уже не опасна?
17:51:49 13-04-2026
Змей (15:41:45 13-04-2026) А резиновая кроша для покрытия спортивных и детских площадок... Это другое
16:05:35 13-04-2026
В Гугле показаны диваны шикарные уличные неубиваемын из покрышек. Зачем тратиться на ломучие лавки, если все парки можно диваными обставить из старых шин.
16:46:50 13-04-2026
вообще из покрышек дома жилые 10 на 10 спокойно строят. Кладут их рядами с арматурой и глиной внутри вяжут арматуру и обшивают изнутри и снаружи и ага. Получается коттедж задарма
17:17:36 13-04-2026
пусть посчитают сколько этих шин валяется вокруг шиномантажек.
17:18:08 13-04-2026
а когда они стоят на машине они типа не вредят? что за бред?
17:18:44 13-04-2026
отдам шину от К-700, в огороде лежит.
18:24:50 13-04-2026
Гость (17:18:44 13-04-2026) отдам шину от К-700, в огороде лежит.... ты че!не вздумай!
20:56:58 13-04-2026
Деревянные колеса и все! Но вдруг кругляк пилить будут? Отменить колеса!!!