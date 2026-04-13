Эксперт предупредила о нитратах в ранней зелени и весенних овощах

Быстрорастущие культуры и тепличная продукция особенно подвержены накоплению вредных соединений

13 апреля 2026, 22:34, ИА Амител

Ранние весенние овощи и зелень могут содержать повышенное количество нитратов. Причина — интенсивное выращивание и активное применение азотных удобрений. Об этом "Газете.ру" рассказала кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева.

По словам эксперта, нитраты сами по себе не токсичны, но в организме под действием микрофлоры рта и кишечника они превращаются в нитриты. А те уже способны влиять на гемоглобин крови, меняя его структуру.

Наибольшее количество нитратов накапливается в листовой зелени и раннем редисе, особенно при недостатке солнечного света. Также эксперт напомнила еще об одном риске: на поверхности растений могут присутствовать болезнетворные микроорганизмы. Поэтому перед употреблением такую продукцию важно тщательно мыть.