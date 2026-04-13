Даже мост нельзя. На Алтае ввели запрет на съемку и публикацию в Сети важных объектов
Приняты дополнительные меры для охраны порядка и безопасности жителей
13 апреля 2026, 11:58, ИА Амител
В Алтайском крае введен запрет на съемку и публикацию в интернете материалов о критически важных и стратегических объектах, средствах воздушного мониторинга и БПЛА, сообщает правительство региона.
«Указом главы региона от 10 апреля приняты дополнительные меры для охраны порядка и безопасности жителей в районах нахождения значимых инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.
Документ принят в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 756".В период действия особого режима (уровня базовой готовности) СМИ и физическим лицам без согласования с органами безопасности запрещены размещения публикаций и съемка:
- критически важных объектов энергетики, промышленности, ЖКХ, связи и логистики (включая мосты, переправы, гидротехнические сооружения);
- дислокации военных, сотрудников правоохранительных органов, военных и специальных объектов;
- БПЛА, применяемых для воздушного мониторинга, а также графические материалы, способствующие раскрытию типа дрона, его маршрута, точки запуска и районы патрулирования.
В случае атак на критически значимые и стратегические объекты ограничения распространяются на несанкционированную съемку и размещение публикаций о:
- последствиях атак или применения беспилотных летательных аппаратов;
- работе систем ПВО, систем РЭБ и иных защитных объектов, а также мест их дислокации;
- местах падения обломков БПЛА и средств воздушного поражения.
Ограничения не касаются работы официальных органов государственной и муниципальной власти. Им разрешено размещать подобную информацию в рамках своих полномочий, предоставлять ее СМИ и информационным ресурсам. Выявление нарушений поручено региональным управлениям МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС и Роскомнадзора.
«При обнаружении запрещенной съемки или публикаций эти ведомства будут устанавливать личности граждан и передавать материалы для привлечения их к ответственности», — предупредили жителей края.
12:20:04 13-04-2026
Почему на вражеских гугл-картах есть спутниковые снимки стратегических объектов в хорошем разрешении, а на яндекс картах они заблюрены? Получается что враг видит, а наши граждане нет? А зачем так тогда?
12:36:41 13-04-2026
Гость (12:20:04 13-04-2026) Почему на вражеских гугл-картах есть спутниковые снимки стра... Логика есть. Враги где-то там, далеко. А наших граждан с неустойчивой психикой достаточно в непосредственной близости.
08:14:36 14-04-2026
Гость (12:36:41 13-04-2026) Логика есть. Враги где-то там, далеко. А наших граждан с не... Наши страшней врагов?
12:38:28 13-04-2026
Гость (12:20:04 13-04-2026) Почему на вражеских гугл-картах есть спутниковые снимки стра... Яндекс закрытием обьектов указывает врагам их местоположение.
13:03:54 13-04-2026
Вежливый Человек (12:38:28 13-04-2026) Яндекс закрытием обьектов указывает врагам их местоположение... Гуголь тоже прячет. Чистюнька подтвердит...
15:16:52 13-04-2026
Гость (13:03:54 13-04-2026) Гуголь тоже прячет. Чистюнька подтвердит...... Да кому эта Чистюнька после взрыва шахт 25 лет назад нужна?
12:39:40 13-04-2026
Гость (12:20:04 13-04-2026) Почему на вражеских гугл-картах есть спутниковые снимки стра... Ну вы же не враг, а видите.
12:55:10 13-04-2026
Гость (12:20:04 13-04-2026) Почему на вражеских гугл-картах есть спутниковые снимки стратегических объектов в хорошем разрешении... Потому что в Гугле не читают указы губернатора Алтайского края. А надо бы!!!
12:31:30 13-04-2026
Ну то есть вид с ВДНХ в сторону реки теперь на фотографиях под запретом, или как? И вид с Ленинского, там тоже мост вполне виден. А если ты снял лес, а там где-то вышка сотовая торчит, то сразу сухари сушить?
13:57:20 13-04-2026
Гость (12:31:30 13-04-2026) Ну то есть вид с ВДНХ в сторону реки теперь на фотографиях п... Напиши что ИИ и не прикопаются.
12:31:32 13-04-2026
видеорегистратор в машине теперь надо выключать при проезде через мост , а то расстреляют !
13:28:02 13-04-2026
гость (12:31:32 13-04-2026) видеорегистратор в машине теперь надо выключать при проезде ...
Если рег в реалтайме в облако льёт - то вероятно - да, надо.
13:40:45 13-04-2026
гость (12:31:32 13-04-2026) видеорегистратор в машине теперь надо выключать при проезде ... ДА!
06:28:52 14-04-2026
гость (12:31:32 13-04-2026) видеорегистратор в машине теперь надо выключать при проезде ... Обязательно! Еще на всякий случай надо закрыть глаза!
12:33:30 13-04-2026
Какая муха укусила спустя три с половиной года?
12:36:55 13-04-2026
Все публикации изображений маркировать как сгенерированное ИИ на основе имеющихся в сети фото - чтоб не приставали.
12:37:46 13-04-2026
получается теперь и ледоход нельзя будет снимать? салют на день города если с Оби запускают, практически любые кадры с нагорного парка с видом на реку, да любые народные гуляния на набережной сейчас снимать опасно, так как мост в кадр попадет. ДТП на Строителей Павлик сейчас так же снимать нельзя.
12:55:00 13-04-2026
Ага, а при этих запретах таскают свои "изделия" колоннами, закрывая дороги на 1,5-2 часа, а видеорегистраторы снимают... и для кого все трассы подсветили? А мост, чтобы лучше быор видно, вероятно, ярко-синим...
13:21:31 13-04-2026
Катунь 24 с ихними камерами накажут? Али просто закроют?
13:42:06 13-04-2026
Скажите, а станцию слежения за ракетными запусками Воронеж-ДМ в Конюхах тоже нельзя фотографировать? А как тогда быть с фотографиями и новостями о её строительстве и вводе в эксплуатацию?
14:01:03 13-04-2026
Катунь теперь мост перестанет транслировать.
16:07:49 13-04-2026
Вот интересно, столько лет с 22 года можно было, а теперь нельзя! И есть другие ограничения! К чему готовимся! Можно людей поставить в курс дела, ведь предупреждён значит вооружён! А дыма без огня не бывает!
17:07:16 13-04-2026
Щас стройку на Речном вокзале могут заморозить до лучших времен. Как в советское время надолго приостановили Дом Быта пр.Ленина,106. Якобы из окон здания можно было наблюдать и фотать Радиозавод. Теперь уже и Радиозавода нет, и Дома быта.
08:22:59 14-04-2026
"На Алтае ввели запрет на съемку и публикацию в Сети важных объектов"-------- Интересно 2Gis будет фотоархивы вычищать? Там же все фотками завалено. Причем с указанием географических координат... Прежде чем новое запрещать со старым бы разобрались.
09:01:30 14-04-2026
Согласно ст. 1257 ГК РФ нейросеть юридически не обладает правосубъектностью. Маркируйте все фото с любой дичью как продукт ИИ - и ни один иск или штраф вам не грозит.
Закон надо использовать - суть правоприменения.
09:12:04 14-04-2026
тоесть под второй пункт, можно привлечь за информацию о местонахождении ДПС?
кинул в группу, где менты, и поехал лес валить? или в 2гис метку поставил и приплыли?