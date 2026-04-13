Даже мост нельзя. На Алтае ввели запрет на съемку и публикацию в Сети важных объектов

Приняты дополнительные меры для охраны порядка и безопасности жителей

13 апреля 2026, 11:58, ИА Амител

Дрон над городом / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае введен запрет на съемку и публикацию в интернете материалов о критически важных и стратегических объектах, средствах воздушного мониторинга и БПЛА, сообщает правительство региона.

«Указом главы региона от 10 апреля приняты дополнительные меры для охраны порядка и безопасности жителей в районах нахождения значимых инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.

Документ принят в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 756".В период действия особого режима (уровня базовой готовности) СМИ и физическим лицам без согласования с органами безопасности запрещены размещения публикаций и съемка:

критически важных объектов энергетики, промышленности, ЖКХ, связи и логистики (включая мосты, переправы, гидротехнические сооружения);

дислокации военных, сотрудников правоохранительных органов, военных и специальных объектов;

БПЛА, применяемых для воздушного мониторинга, а также графические материалы, способствующие раскрытию типа дрона, его маршрута, точки запуска и районы патрулирования.

В случае атак на критически значимые и стратегические объекты ограничения распространяются на несанкционированную съемку и размещение публикаций о:

последствиях атак или применения беспилотных летательных аппаратов;

работе систем ПВО, систем РЭБ и иных защитных объектов, а также мест их дислокации;

местах падения обломков БПЛА и средств воздушного поражения.

Ограничения не касаются работы официальных органов государственной и муниципальной власти. Им разрешено размещать подобную информацию в рамках своих полномочий, предоставлять ее СМИ и информационным ресурсам. Выявление нарушений поручено региональным управлениям МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС и Роскомнадзора.