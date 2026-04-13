"Новые люди" растут: в Алтайском крае вручили партийные билеты новым членам партии

13 апреля 2026, 13:40, ИА Амител

Вручение партийных билетов / Фото: "Новые люди"

В Алтайском крае прошло собрание регионального отделения партии "Новые люди". Ключевым событием стало вручение партийных билетов новым членам — в этот раз к команде официально присоединились 43 человека.

Партия продолжает активно расширяться в регионе: сегодня у "Новых людей" в Алтайском крае уже сотни сторонников, и это число растет. Отмечается, что членство в партии дает возможность участвовать в принятии ключевых решений, в том числе в выдвижении кандидатов на выборы, а также реализовывать собственные проекты и инициативы вместе с командой.

Помимо вручения билетов, участники обсудили предстоящую избирательную кампанию в Алтайское краевое Законодательное собрание и подход к формированию команды кандидатов.

«Нам важно выдвигать людей, которые готовы брать на себя ответственность и реально работать в интересах жителей. Людей дела, способных добиваться конкретных результатов. Такая команда будет усиливать регион и менять ситуацию к лучшему», — подчеркнул Никита Федюнин.

В партии отмечают, что рост числа сторонников отражает запрос на перемены в политике. "Новые люди" открыты для всех, кто готов включаться в работу и участвовать в развитии региона.

Ранее сообщалось, что "Новые люди" первыми объявили набор наблюдателей на единый день голосования. Стать наблюдателем может любой желающий.