После вмешательства ЛДПР увольнение молодого врача в Барнауле признано незаконным
Специалист намерена отстаивать свои права в суде
13 апреля 2026, 15:37, ИА Амител
Прокуратура признала незаконным увольнение участкового врача в Барнауле — добиться проверки удалось благодаря ЛДПР.
В феврале в социальных сетях молодая женщина-врач распространила сообщение о несправедливом к себе отношении и попросила пациентов не верить слухам в отношении нее.
Также она обратилась к депутату Алтайского Заксобрания Ирине Шудре за помощью. По словам терапевта, ее уволили из поликлиники на фоне конфликта с руководством. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Депутат направила запрос в прокуратуру.
Проверка показала, что при расторжении трудового договора были нарушены законность и порядок увольнения.
«Я изучила документы, которые предоставила мне девушка и не увидела повода для увольнения. У нас в крае очень жесткий дефицит медицинских кадров и в этих условиях увольнять молодого специалиста — как минимум странно. Поэтому я обратилась в прокуратуру с просьбой проверить основания увольнения. И прокуратура нашла нарушения. В партии всегда готовы отстаивать справедливость», — рассказывает Ирина Шудра.
Сейчас бывшая сотрудница поликлиники подала заявление в суд. Органы прокуратуры Алтайского края намерены принять участие в рассмотрении дела.
