После вмешательства ЛДПР увольнение молодого врача в Барнауле признано незаконным

Специалист намерена отстаивать свои права в суде

13 апреля 2026, 15:37, ИА Амител

Врач в суде / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Прокуратура признала незаконным увольнение участкового врача в Барнауле — добиться проверки удалось благодаря ЛДПР.

В феврале в социальных сетях молодая женщина-врач распространила сообщение о несправедливом к себе отношении и попросила пациентов не верить слухам в отношении нее.

Также она обратилась к депутату Алтайского Заксобрания Ирине Шудре за помощью. По словам терапевта, ее уволили из поликлиники на фоне конфликта с руководством. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Депутат направила запрос в прокуратуру.

Фото ответа прокуратуры депутату ЛДПР



Проверка показала, что при расторжении трудового договора были нарушены законность и порядок увольнения.

«Я изучила документы, которые предоставила мне девушка и не увидела повода для увольнения. У нас в крае очень жесткий дефицит медицинских кадров и в этих условиях увольнять молодого специалиста — как минимум странно. Поэтому я обратилась в прокуратуру с просьбой проверить основания увольнения. И прокуратура нашла нарушения. В партии всегда готовы отстаивать справедливость», — рассказывает Ирина Шудра.

Сейчас бывшая сотрудница поликлиники подала заявление в суд. Органы прокуратуры Алтайского края намерены принять участие в рассмотрении дела.