Такой день. Сильный паводок в Тальменском районе и запрет на съемку важных объектов
О главных событиях за 13 апреля
13 апреля 2026, 23:50, ИА Амител
Барнаул занял 42-е место из 79 в рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость, а Горно-Алтайск — десятое. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. метров. Доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции, также выплат НДФЛ, ЖКУ, за капремонт и налогов на имущество физлиц.
«В Барнауле среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учетом сдачи ее в аренду — 6,4%», — говорится в исследовании.
В Алтайском крае из‑за паводка подтоплено 142 жилых дома и 306 приусадебных участков. Кроме того, пострадали два участка автодорог и низководный мост.
Для мониторинга ситуации на местах развернули три оперативные группы Главного управления — в Тальменском, Хабарском и Шелаболихинском районах. К работе также привлечены оперативные группы местных пожарно‑спасательных гарнизонов.
В Алтайском крае введен запрет на съемку и публикацию в интернете материалов о критически важных и стратегических объектах, средствах воздушного мониторинга и БПЛА, сообщает правительство региона.
В период действия особого режима (уровня базовой готовности) СМИ и физическим лицам без согласования с органами безопасности запрещены размещения публикаций и съемка:
- критически важных объектов энергетики, промышленности, ЖКХ, связи и логистики (включая мосты, переправы, гидротехнические сооружения);
- дислокации военных, сотрудников правоохранительных органов, военных и специальных объектов;
- БПЛА, применяемых для воздушного мониторинга, а также графические материалы, способствующие раскрытию типа дрона, его маршрута, точки запуска и районы патрулирования.
10:10:51 14-04-2026
уже всего боятся...где там стабильность,а ?