Такой день. Сильный паводок в Тальменском районе и запрет на съемку важных объектов

О главных событиях за 13 апреля

13 апреля 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Барнаул занял 42-е место из 79 в рейтинге российских городов по доходности вложений в недвижимость, а Горно-Алтайск — десятое. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. метров. Доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции, также выплат НДФЛ, ЖКУ, за капремонт и налогов на имущество физлиц.

«В Барнауле среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учетом сдачи ее в аренду — 6,4%», — говорится в исследовании.

В Алтайском крае из‑за паводка подтоплено 142 жилых дома и 306 приусадебных участков. Кроме того, пострадали два участка автодорог и низководный мост.

Для мониторинга ситуации на местах развернули три оперативные группы Главного управления — в Тальменском, Хабарском и Шелаболихинском районах. К работе также привлечены оперативные группы местных пожарно‑спасательных гарнизонов.

В Алтайском крае введен запрет на съемку и публикацию в интернете материалов о критически важных и стратегических объектах, средствах воздушного мониторинга и БПЛА, сообщает правительство региона.

В период действия особого режима (уровня базовой готовности) СМИ и физическим лицам без согласования с органами безопасности запрещены размещения публикаций и съемка: