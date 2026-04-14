Остался только рубль. Сколько "Горэлектротранс" тратит на перевозку одного барнаульца
Власти краевой столицы утвердили новый размер затрат, которые несет перевозчик, обслуживая горожан
14 апреля 2026, 09:15, ИА Амител
Официальная себестоимость поездки одного пассажира в трамвае и троллейбусе для барнаульского "Горэлектротранса" в мае 2026 года составила 43,88 рубля. Эта информация содержится в постановлении администрации Барнаула от 7 апреля 2026 года, которое утверждает новую величину затрат на перевозку одного пассажира.
По всей видимости, власти решили обновить показатель в связи грядущим повышением цен на проезд в краевой столице до 45 рублей. Последний раз его редактировали в мае прошлого года: тогда "величину затрат" подняли до 39,30.
Показатель позволяет примерно посчитать, какая сумма от реализации билета остается у перевозчика "в кармане". При стоимости проезда 45 рублей один пассажир будет приносить "Горэлектротрансу" лишь 1,12 рубля сверх понесенных затрат. А до этого, при цене билета 40 рублей, "ценность" пассажира и вовсе составляла 70 копеек.Этот же показатель будет в дальнейшем использоваться для расчета субсидий, которые "Горэлектротранс" получит из бюджета Барнаула: например для компенсации потерь выручки, связанных с перевозкой льготников.
При этом для автобусов и маршруток, по всей видимости, размер затрат отдельным решением не утверждают: документов, свидетельствующих об обратном, на городском правовом портале обнаружено не было.
Напомним, с 1 мая 2026 года проезд в Барнауле подорожает до 45 рублей. Это, как сообщали представители городских властей, связано с ростом стоимости эксплуатационных затрат на перевозку пассажира. Сами перевозчики также сетуют на нехватку водителей и кондукторов, зарплаты которых можно будет увеличить за счет удорожания проезда.
09:44:43 14-04-2026
Трамваи новые закупите и не будет у вас такой конячей себестоимости, делов то
10:26:27 14-04-2026
Алексей (09:44:43 14-04-2026) Трамваи новые закупите и не будет у вас такой конячей себест... Как подсчитывается эта себестоимость это ещё вопрос.Подозреваю,что бухгалтерия здесь тёмная.А вот по поводу новых трамваев это полное заблуждение.По моей информации вот эти новые белорусские трамваи,купленные за бешеные деньги несут одни убытки из за своей ненадёжности и низкого уровня разработки.Денег они требуют больших, а прибыли не дают.Пройдёт немного времени и их вообще будет бессмысленно эксплуатировать,просто поставят на прикол.Мало мальский выход из этой ситуации -восстановление старых чешских трамваев,которые уже в небольшом количестве ходят по городу.
14:46:39 14-04-2026
Повсекакий (10:26:27 14-04-2026) Как подсчитывается эта себестоимость это ещё вопрос.Подозрев... Конку тебе нужно вернуть и телеги, лично.
12:43:51 14-04-2026
Да не надо ничего у кого то закупать! ЧТО С НАШИМ барнаульским ГРАНИТОМ?! Почему не закупить у своих и оставить деньги в крае?!
P.S. Как то ехал на белорусском и спросил у кондуктора, как они? ответ был: "хе...ня,а не трамвай,прокатилась на нашем барнаульском, тот лучше"
17:21:34 14-04-2026
Гость (12:43:51 14-04-2026) Да не надо ничего у кого то закупать! ЧТО С НАШИМ барнау... Были трамваи, произведённые Барнаульским трамвайным заводом ?
10:19:54 14-04-2026
Это с одного человека,а сколько пассажиров в день,да на 30 дней в месяц-не плохая прибыль выходит,думается что при таких доходах и парк можно давно было обновить за свой счет
10:32:42 14-04-2026
" Сами перевозчики также сетуют на нехватку водителей и кондукторов, зарплаты которых можно будет увеличить за счет удорожания проезда."--------
Они бы хоть раз людям цифры озвучили. Сколько была зп до повышения тарифа и сколько стала после. Или сколько они НДФЛ платили до и сколько после.
10:40:50 14-04-2026
Общественный транспорт должен быть муниципальным, пусть выделяют из федерального бюджета деньги на развитие с налогов, а ещё лучше с ресурсов страны.
00:13:12 15-04-2026
Гость (10:40:50 14-04-2026) Общественный транспорт должен быть муниципальным, пусть выде... В мире ОТ мало где приносит большую прибыль и это нормально. Если самоокупаем это уже даже хорошо. Это когда он ходит по расписанию,а не как ему по кайфу,когда несет соц.нагрузку. Для экономики города не всегда даже посчитаешь пользу когда горожане никуда не опаздывают и лишний раз поездки не откладывают
11:11:21 14-04-2026
В Бийске в прошлом году выделили 24 ляма на спецов из Питера, под предлогом оптимизации расписания сняли все банеры с остановок с графиком движения, покрутились ....и ВСЁ!!!, Год нет графика!, денег нет!, и спросить не ского!, КРАСОТА!!!!
11:27:16 14-04-2026
А когда-то проезд в трамвае стоил 3 копейки! Почти бесплатно.
12:41:34 14-04-2026
Горожанка (11:27:16 14-04-2026) А когда-то проезд в трамвае стоил 3 копейки! Почти бесплатно... Это было давно. И в другой стране.
17:20:11 14-04-2026
Гость (12:41:34 14-04-2026) Это было давно. И в другой стране. ... Гусь при Царе стоил три копейки тоже- не хотите те ли вернуться, но чтобы без инета, мобильника и тёплого санузла?
14:49:34 14-04-2026
Горожанка (11:27:16 14-04-2026) А когда-то проезд в трамвае стоил 3 копейки! Почти бесплатно... Которые ходили один раз в час. И это если без аварий.
14:59:12 14-04-2026
Гость (14:49:34 14-04-2026) Которые ходили один раз в час. И это если без аварий.... Они ходили по расписанию И не один вагон, а по два-три
15:36:15 14-04-2026
Гость (14:59:12 14-04-2026) Они ходили по расписанию И не один вагон, а по два-три... По три было один раз на 1 маршруте и то не надолго. Лишь бы что-то брякнуть. А по горе и Челюскинцев ходили не по расписанию, а как бог пошлет.
14:52:52 14-04-2026
Горожанка (11:27:16 14-04-2026) А когда-то проезд в трамвае стоил 3 копейки! Почти бесплатно... в любой стране мира, во все времена городской общественный транспорт сам по себе - вещь УБЫТОЧНАЯ!!! а по сему всегда и везде дотируется муниципалитетами... с чего вдруг наши "управленцы" решили, что ОТ должен приносить огромную прибыль? или как обычно - у нас свой путь? бизнес по-русски?
12:24:38 14-04-2026
Друзья просто пришли суровые времена все стали воровать и в обще никто не за что не отвечает.
12:51:30 14-04-2026
Хорошо, денег нет , как только повысить проезд, но почему на днях сидели чиновники по транспорту решали - надо третью!!!! ТРЕТЬЮ контру муниципальных управленцев открывать. Т.е есть ондна на Гридасова 5, мало, на Ленина 6 - мало, надо еще одну! И все они сядут на удорожание проезда. А подвижному составу - что, кукиш?
14:20:23 14-04-2026
почитал прослезился -рубль они вишь прибыли имеют с человека
при этом замечу информации о затратах и прибылях вообще не дают
щетоводы подсчитали и вуаля. Платите граждане 45 потом 50 потом 100
пусть обоснуют -сделают открытый сайт и выложат туда доход-расход в реальных цифирях и реальных затратах чтоб любой почитал проверил оценил работу ааааа?????
15:09:00 14-04-2026
передайте Ильичу. я и сотку заплачу
20:34:42 14-04-2026
сто касается маршруток и автобусов - власти что-нибудь предпримут уже, чтобы водители не курили в салоне? Почему пассажиры это должны нюхать и еще платить за такую перевозку? еще и повысить при таком обслуживании проезд? Только не надо говорить, если не нравиться - ходи пешком, это общественный транспорт