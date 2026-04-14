Власти краевой столицы утвердили новый размер затрат, которые несет перевозчик, обслуживая горожан

14 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Официальная себестоимость поездки одного пассажира в трамвае и троллейбусе для барнаульского "Горэлектротранса" в мае 2026 года составила 43,88 рубля. Эта информация содержится в постановлении администрации Барнаула от 7 апреля 2026 года, которое утверждает новую величину затрат на перевозку одного пассажира.

По всей видимости, власти решили обновить показатель в связи грядущим повышением цен на проезд в краевой столице до 45 рублей. Последний раз его редактировали в мае прошлого года: тогда "величину затрат" подняли до 39,30.

Показатель позволяет примерно посчитать, какая сумма от реализации билета остается у перевозчика "в кармане". При стоимости проезда 45 рублей один пассажир будет приносить "Горэлектротрансу" лишь 1,12 рубля сверх понесенных затрат. А до этого, при цене билета 40 рублей, "ценность" пассажира и вовсе составляла 70 копеек.Этот же показатель будет в дальнейшем использоваться для расчета субсидий, которые "Горэлектротранс" получит из бюджета Барнаула: например для компенсации потерь выручки, связанных с перевозкой льготников.

При этом для автобусов и маршруток, по всей видимости, размер затрат отдельным решением не утверждают: документов, свидетельствующих об обратном, на городском правовом портале обнаружено не было.

Напомним, с 1 мая 2026 года проезд в Барнауле подорожает до 45 рублей. Это, как сообщали представители городских властей, связано с ростом стоимости эксплуатационных затрат на перевозку пассажира. Сами перевозчики также сетуют на нехватку водителей и кондукторов, зарплаты которых можно будет увеличить за счет удорожания проезда.