Юридическая фирма уроженца Барнаула вошла в число лучших в рейтинге "Коммерсанта"

Компания Олега Рябцева получила высшую оценку сразу в двух номинациях федерального исследования

13 апреля 2026, 18:10, ИА Амител

Портфель / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Юридическую фирму Private.Law Attorneys ("Прайвет Ло Этенейс"), которую основал уроженец Барнаула Олег Рябцев, впервые включили в рейтинг газеты "Коммерсантъ". Это один из самых заметных проектов на российском юридическом рынке — "Лидеры рынка юридических услуг".

В апреле текущего года компания получила высшую оценку (попала в раздел Band ("бэнд") 1) сразу в двух категориях: "Корпоративное право / слияния и поглощения международных активов, mid-market ("мид-маркет")" и "Частный капитал".

В этом списке рядом с компанией оказались и крупные игроки рынка: Адвокатское бюро "Епам", "Алруд", Verba Legal ("Верба Лигал") и Orion ("Орион"). Рейтинг "Коммерсанта" проводят с 2015 года. На рынке его считают одним из самых авторитетных исследований в сфере юридических услуг.

«За 2025 год было реализовано много по-настоящему крупных проектов, нам удалось расширить свои компетенции и открыть новые перспективные практики», — прокомментировал основатель компании Олег Рябцев.

Как ранее сообщал amic.ru, фирма два года подряд также входит в национальный рейтинг "Право-300" в номинации "Частный капитал".

Олег Рябцев родился в Барнауле, высшее образование получил в Российском государственном университете правосудия, затем прошел магистратуру Высшей школы экономики, а позже еще две международные магистерские программы — в Universita Lumsa ("Университа Лумса") и Erasmus University ("Эразмус Юниверсити"). До запуска собственного проекта он работал в Tomashevskaya & Partners ("Томашевская энд Партнерс") и Mays Partners ("Мэйс Партнерс"). В Барнауле находится российский офис его компании, головной офис зарегистрирован в Лондоне.