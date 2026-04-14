Анатолий Вассерман отказался переизбираться в Госдуму из-за отсутствия денег
В 2025 году максимальный размер избирательного фонда составлял 40 млн рублей, а сумма на текущий год пока неизвестна
14 апреля 2026, 08:48, ИА Амител
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не будет переизбираться в нижнюю палату парламента по своему одномандатному округу, о чем он сообщил газете "Коммерсантъ". По словам политика, причина в том, что ему не удалось найти спонсоров для проведения избирательной кампании.
В 2021 году Вассерман одержал победу в Преображенском округе Москвы как самовыдвиженец, набрав 33,7% голосов и опередив кандидата от КПРФ Сергея Обухова (24,2%).
В беседе с "Газетой.ru" депутат объяснял свой статус самовыдвиженца тем, что "у всех без исключения политических партий, согласно социологическим данным, антирейтинг выше рейтинга", а сам он "политик со стажем в три десятилетия". После победы Вассерман вошел во фракцию "Справедливая Россия".
Как пишет "Ъ", на предстоящих осенних выборах по Преображенскому округу планирует баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, ранее трижды избиравшийся в Госдуму от Ульяновской области. Вассерман считает, что решение Третьяка связано с его собственным отказом от участия в кампании.
Еще в феврале Вассерман заявлял о готовности пойти на выборы в Госдуму в 2026 году — но лишь при условии, что найдутся спонсоры, готовые профинансировать его избирательную программу.
Он уточнил, что в прошлом году максимальный размер избирательного фонда составлял 40 млн рублей, а сумма на текущий год пока не определена.
Депутат уже имел опыт финансирования кампании из собственных средств: в 2016 году он провел ее за свой счет, но, по его словам, денег на рекламу не хватило. В 2021 году ситуацию исправила поддержка спонсоров — благодаря ей избирательная кампания оказалась успешной.
09:07:48 14-04-2026
Если избирательный фонд 40 млн. то в чем экономический смысл депутатства?
Лучше уж делегатами депутатов заменить.
По сути депутаты и есть делегаты тех у кого есть лишние 40 и более млн., а люди лишь одобряют чужой выбор.
09:12:06 14-04-2026
Вежливый Человек (09:07:48 14-04-2026) Если избирательный фонд 40 млн. то в чем экономический смысл... В этом и смысл, что 40 отбиваются очень быстро, а дальше работа в плюс
09:10:32 14-04-2026
А вы говорите, что депутатами становятся бесплатно! ))))
09:11:54 14-04-2026
нет пользы от депутатов
09:21:47 14-04-2026
вот потеря то. ужас. как дальше жить то будем?уже не смешно даже.
10:44:54 14-04-2026
Я так понимаю все депутаты куплены), у самих вряд-ли есть такие деньги чтобы купить себе депутатское кресло.
14:59:53 14-04-2026
Гость (10:44:54 14-04-2026) Я так понимаю все депутаты куплены), у самих вряд-ли есть та... вчера родился?