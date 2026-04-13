И поручил пересмотреть условия предоставления подобных выплат

13 апреля 2026, 12:17, ИА Амител

Детский лагерь / Фото из архива amic.ru

Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов выразил возмущение в связи с поездкой финских детей в крымский международный детский центр "Артек", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

По данным СМИ, градоначальник потребовал предоставить разъяснения относительно государственных субсидий, выделенных компании Sun Ray. Именно эта организация организовала летний отдых финских детей в Крыму.

«Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки», — подчеркнул Сазонов.

Мэр поручил пересмотреть правила и практику предоставления подобных выплат и призвал власти страны обеспечить законодательные механизмы для вмешательства в такую деятельность.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. В ходе голосования 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией.

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что решение жителей Крыма было принято демократическим путем и соответствует нормам международного права и Уставу ООН. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос статуса Крыма "закрыт окончательно".