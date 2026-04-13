Успешная реализация концепции позволит снизить число предотвратимых смертей и повысить общую грамотность населения в вопросах безопасности

13 апреля 2026, 18:01, ИА Амител

Первая медицинская помощь / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Новая концепция развития первой помощи предполагает обучение россиян основным навыкам для спасения пострадавших, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает РИА Новости.

«В марте правительство утвердило концепцию развития обучения навыкам оказания первой помощи до 2036 года», — рассказала она на XVIII съезде Российского Красного Креста.

Организация имеет все необходимые ресурсы для успешной реализации программы: широкую сеть учебных центров, опытных инструкторов и многолетний опыт обучения разных категорий граждан.

Ключевым элементом концепции станет образовательная составляющая, для которой будут разработаны методические рекомендации. Власти также займутся улучшением инфраструктуры учебных организаций.

Планируется усилить просветительскую работу, создать информационные материалы о важности первой помощи и запустить социальную рекламу на эту тему.

Минздрав представит в правительство план мероприятий в ближайшие полгода.

Ранее сообщалось, что в Барнауле почти 60 тысяч человек обучились навыкам первой помощи за год.