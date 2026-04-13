Правительство одобрило уголовную ответственность за незаконные операции с криптовалютой

За незаконный обмен цифровых активов предлагают штрафовать до 300 тысяч рублей или отправлять в тюрьму на четыре года

13 апреля 2026, 22:05, ИА Амител

Биткоин / Фото: unsplash.com / André François McKenzie
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное обращение криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

За незаконный обмен криптовалюты предлагается наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от одного года до двух лет. Также возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Если преступление совершено организованной группой или в особо крупном размере (свыше 13,5 миллиона рублей), наказание ужесточается: принудительные работы до пяти лет или тюремное заключение до семи лет.

Комментарии 8

Гость

00:15:21 14-04-2026

Чем отличается законный обмен от незаконного?

Гость

06:22:01 14-04-2026

Гость (00:15:21 14-04-2026) Чем отличается законный обмен от незаконного?... Наличием лицензии на банковскую деятельность и регулярным аудитом ЦБ.

Гость

07:07:34 14-04-2026

Гость (00:15:21 14-04-2026) Чем отличается законный обмен от незаконного?... Всё то, для чего используется крипта - незаконно. Все рассчеты, которые по тем или иным причинам нельзя провести обычными деньгами.

Вежливый Человек

08:42:35 14-04-2026

Очень интересный момент! Внимание!
Как регистрируется операция в обменнике банка? - Как покупка валюты!
Купля / продажа иная операция чем обмен.
Вероятно в тексте закона будет применен термин "оборот".
Хотя Закон умер, как международный, так и туземный.

Вежливый Человек

08:45:25 14-04-2026

В первоисточнике -
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила документ о введении уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты.
Речь не о обмене, а о ОБРАЩЕНИИ - более широкое понятие.

Вежливый Человек

08:47:02 14-04-2026

Отличная кормушка для органов правопорядка и фискальных органов.

Гость

09:22:10 14-04-2026

Вытряхивают все кубышки, в том числе и криптовалютные.
Валюту вон из банков населению уже три года не отдают.
Щас крипту выпотрошат.

Гервандт Бабеич

11:29:57 14-04-2026

Сначала людям долги верните по советским вкладам и прочим делам ,а потом нос суйте в чужие карманы.

