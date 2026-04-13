Правительство одобрило уголовную ответственность за незаконные операции с криптовалютой

За незаконный обмен цифровых активов предлагают штрафовать до 300 тысяч рублей или отправлять в тюрьму на четыре года

13 апреля 2026, 22:05, ИА Амител

Биткоин / Фото: unsplash.com / André François McKenzie

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное обращение криптовалюты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

За незаконный обмен криптовалюты предлагается наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от одного года до двух лет. Также возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Если преступление совершено организованной группой или в особо крупном размере (свыше 13,5 миллиона рублей), наказание ужесточается: принудительные работы до пяти лет или тюремное заключение до семи лет.