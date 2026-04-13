Уже 48. В Алтайском крае обнаружили еще четыре случая бешенства
Глава региона ввел карантин на неблагополучных территориях
13 апреля 2026, 13:13, ИА Амител
В Алтайском крае продолжают выявлять новые очаги бешенства: вспышки смертельно опасного заболевания обнаружили еще в четырех селах. Губернатор ввел карантин на неблагополучных территориях — соответствующие указы размещены на портале опубликования правовых актов.
9 апреля случаи бешенства зафиксировали в р.п. Тальменка Тальменского района, селе Усть-Козлуха в Краснощековском районе, с. Тюменцево и в пос. Королевский Тюменцевского района.
За неделю до этого очаги бешенства выявили в селе Андроново Тюменцевского района и в его административном центре — селе Тюменцево. Тогда же еще один очаг заболевания зарегистрировали в селе Нижнеозерном Усть‑Пристанского района.
Всего за четыре неполных месяца в регионе обнаружили 48 очагов бешенства. По текущей динамике есть вероятность, что антирекорд прошлого года будет превышен вдвое уже в ближайшее время.
Для сравнения: за весь 2025 год на территории края зафиксировали 29 случаев этого опасного заболевания.
13:45:07 13-04-2026
такими темпами оставшиеся леса края превратятся в территорию, свободную от животных, а города станут свободными от птиц, потому что власти решили, что им нужно сдохнуть с голоду. страшно жить в таком крае. и в стране, где уничтожается все живое, тоже.
13:49:38 13-04-2026
Где опубликованы документы?