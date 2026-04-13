Уже 48. В Алтайском крае обнаружили еще четыре случая бешенства

Глава региона ввел карантин на неблагополучных территориях

13 апреля 2026, 13:13, ИА Амител

Карантин / Бешенство / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае продолжают выявлять новые очаги бешенства: вспышки смертельно опасного заболевания обнаружили еще в четырех селах. Губернатор ввел карантин на неблагополучных территориях — соответствующие указы размещены на портале опубликования правовых актов.

9 апреля случаи бешенства зафиксировали в р.п. Тальменка Тальменского района, селе Усть-Козлуха в Краснощековском районе, с. Тюменцево и в пос. Королевский Тюменцевского района.

За неделю до этого очаги бешенства выявили в селе Андроново Тюменцевского района и в его административном центре — селе Тюменцево. Тогда же еще один очаг заболевания зарегистрировали в селе Нижнеозерном Усть‑Пристанского района.

Всего за четыре неполных месяца в регионе обнаружили 48 очагов бешенства. По текущей динамике есть вероятность, что антирекорд прошлого года будет превышен вдвое уже в ближайшее время.

Для сравнения: за весь 2025 год на территории края зафиксировали 29 случаев этого опасного заболевания.



