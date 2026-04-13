Россиянам посоветовали ежемесячно пересматривать личный бюджет
Такой подход поможет держать финансы под контролем и оперативно реагировать на изменения
13 апреля 2026, 13:00, ИА Амител
Оптимальный ритм пересмотра личного бюджета — раз в месяц, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Отвечая на вопрос о том, как часто следует пересматривать и корректировать свой бюджет, он отметил: «Большинство людей должны ежедневно вносить записи, еженедельно проводить промежуточный контроль и полноценно пересматривать бюджет раз в месяц».
Эксперт подчеркнул, что еженедельная проверка занимает всего 10–15 минут и включает три ключевых аспекта: контроль переменных расходов, проверку на подозрительные списания и оценку оставшейся суммы до конца недели.
«Ежемесячный пересмотр бюджета необходим для сравнения плана и фактических данных, корректировки лимитов, пересчета финансовых целей и оценки роста накоплений», — добавил Смирнов.
Он также отметил, что полезно проводить более глубокий аудит бюджета до четырех раз в год, чтобы оценить необходимость увеличения нормы сбережений, сокращения постоянных расходов, смены вклада или накопительного счета, пересмотра страховых полисов и крупных финансовых целей.
13:14:52 13-04-2026
Не поверите, я его пересматриваю 10500 раз на дню...
13:46:07 13-04-2026
Я не Бот (13:14:52 13-04-2026) Не поверите, я его пересматриваю 10500 раз на дню...... И что?После пересмотра он больше не становится?А то если вдруг увеличился,то нам всем тогда надо заняться подобной процедурой.
14:56:45 13-04-2026
Афиноген (13:46:07 13-04-2026) И что?После пересмотра он больше не становится?А то если вдр... К сожалению, нет.))))
15:11:02 13-04-2026
Я не Бот (14:56:45 13-04-2026) К сожалению, нет.))))... Сплошное разочарование.
14:08:11 13-04-2026
Я не Бот (13:14:52 13-04-2026) Не поверите, я его пересматриваю 10500 раз на дню...... Хорошо, когда есть что пересматривать...
13:17:36 13-04-2026
Какой доход у этого эксперта?
13:23:21 13-04-2026
Приятно , что не забывают и советуют.
15:12:41 13-04-2026
Гостт (13:23:21 13-04-2026) Приятно , что не забывают и советуют.... А они добрые у нас ,заботливые ,так сказать.