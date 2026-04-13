Такой подход поможет держать финансы под контролем и оперативно реагировать на изменения

13 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Оптимальный ритм пересмотра личного бюджета — раз в месяц, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Отвечая на вопрос о том, как часто следует пересматривать и корректировать свой бюджет, он отметил: «Большинство людей должны ежедневно вносить записи, еженедельно проводить промежуточный контроль и полноценно пересматривать бюджет раз в месяц».

Эксперт подчеркнул, что еженедельная проверка занимает всего 10–15 минут и включает три ключевых аспекта: контроль переменных расходов, проверку на подозрительные списания и оценку оставшейся суммы до конца недели.

«Ежемесячный пересмотр бюджета необходим для сравнения плана и фактических данных, корректировки лимитов, пересчета финансовых целей и оценки роста накоплений», — добавил Смирнов.

Он также отметил, что полезно проводить более глубокий аудит бюджета до четырех раз в год, чтобы оценить необходимость увеличения нормы сбережений, сокращения постоянных расходов, смены вклада или накопительного счета, пересмотра страховых полисов и крупных финансовых целей.