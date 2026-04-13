До конца апреля сохранятся "погодные качели" с потеплениями — совсем небольшими, но приятными

13 апреля 2026, 12:48, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

"Сезон снега и дождей" пришел в Алтайский край: почти неделю с неба будут падать белые снежинки. Сугробов, конечно же, не навалит, но приятного мало, особенно если учесть, что уже хочется забыть о теплой одежде. Столбики термометров в эти дни будут показывать около +8 градусов и меньше. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

На этой неделе — с 13 по 19 апреля — в ночное время суток столбики термометров стабильно будут падать ниже 0 градусов, а днем ожидается +1...+5 градусов. Будет холодно.

Снег "завалится" в край в воскресенье, 19 апреля, и идти будет четыре дня — вплоть до 22 апреля. Самым снежным будет понедельник, 20 апреля.

До конца апреля сохранятся "погодные качели": к 24-му числу потеплеет до +15 градусов, после опять похолодает, к 30 апреля вновь придет тепло до +13 градусов.

Gismeteo

Этот прогноз отличается от предыдущего. В частности, длительного снежного периода не ожидается: такие осадки синоптики обещают только в воскресенье, 19 апреля. Однако холодно будет все равно.

До 23 апреля продержатся температуры ниже 10 градусов, а после ожидается потепление — совсем небольшое, но приятное.