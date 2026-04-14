Иран требует возмещения ущерба от стран Персидского залива и Иордании

Государство намерено взыскать материальный и моральный вред, причиненный из‑за международно‑противоправных действий

14 апреля 2026, 10:44, ИА Амител

Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Иран выдвинул требование к Бахрейну, Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ и Иордании о выплате компенсаций за их роль в американо‑израильской операции. Об этом говорится в письме постоянного представителя Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

Документ направлен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу и председателю Совета Безопасности ООН — в текущем месяце эту роль выполняет Бахрейн.

В тексте письма указано, что названные государства обязаны полностью возместить ущерб Исламской Республике Иран, в том числе компенсировать весь материальный и моральный вред, причиненный из‑за их международно‑противоправных действий.

Амир Саид Иравани подчеркнул, что эти страны не просто предоставляли свою территорию для агрессии против Ирана, но в отдельных случаях напрямую участвовали в незаконных вооруженных нападениях, нацеленных на гражданские объекты ИРИ.

Дипломат добавил, что разрешение использовать свою территорию для атак против Ирана квалифицируется как акт агрессии.

При этом страны Персидского залива и Иордания официально отрицают какую‑либо вовлеченность в американо‑израильскую операцию против Исламской Республики Иран. Ранее в Иране заявили о неоспоримой победе государства в конфликте с США.