Глава парка "Изумрудный" Владислав Вакаев собирается на выборы от "Единой России"

Он подал документы на участие в предварительном голосовании партии

13 апреля 2026, 15:10, ИА Амител

Владислав Вакаев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Руководитель Фонда имущества Алтайского края и директор барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Его зарегистрировали в числе новых участников процедуры, через которую партия определит кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание.

На минувшей неделе организационный комитет принял 94 заявки от желающих попробовать силы на предстоящих выборах.

Среди зарегистрированных участников также ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров, депутаты Барнаульской городской Думы Иван Огнев, Михаил Разливинский, Дмитрий Денисов и Сергей Струченко, генеральный директор АО "Юго-Западное ДСУ" Игорь Левин, председатель Рубцовского городского Совета депутатов Сергей Черноиванов, начальник управления молодежной политики и воспитательной работы АлтГУ, председатель Молодежного парламента Алтайского края Алина Бушуева, депутаты АКЗС Сергей Серов и Владимир Пелеганчук, а также руководитель регионального Совета первичных отделений "Единой России" Кристина Гудочкина.

Кроме того, на прошлой неделе документы в оргкомитет направили сенатор Российской Федерации Виктор Зобнев и руководитель регионального исполкома партии, депутат Барнаульской городской Думы Иван Гладких.

Участники предварительного отбора партийных кандидатов / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Как ранее сообщал amic.ru, выдвижение участников предварительного голосования продлится до 30 апреля 2026 года. Регистрацию избирателей откроют с 20 апреля по 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате. По его итогам партия определит кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в сентябре.