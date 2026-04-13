Глава парка "Изумрудный" Владислав Вакаев собирается на выборы от "Единой России"

Он подал документы на участие в предварительном голосовании партии

13 апреля 2026, 15:10, ИА Амител

Владислав Вакаев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Руководитель Фонда имущества Алтайского края и директор барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Его зарегистрировали в числе новых участников процедуры, через которую партия определит кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание.

На минувшей неделе организационный комитет принял 94 заявки от желающих попробовать силы на предстоящих выборах.

Среди зарегистрированных участников также ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров, депутаты Барнаульской городской Думы Иван Огнев, Михаил Разливинский, Дмитрий Денисов и Сергей Струченко, генеральный директор АО "Юго-Западное ДСУ" Игорь Левин, председатель Рубцовского городского Совета депутатов Сергей Черноиванов, начальник управления молодежной политики и воспитательной работы АлтГУ, председатель Молодежного парламента Алтайского края Алина Бушуева, депутаты АКЗС Сергей Серов и Владимир Пелеганчук, а также руководитель регионального Совета первичных отделений "Единой России" Кристина Гудочкина.

Кроме того, на прошлой неделе документы в оргкомитет направили сенатор Российской Федерации Виктор Зобнев и руководитель регионального исполкома партии, депутат Барнаульской городской Думы Иван Гладких. 

Участники предварительного отбора партийных кандидатов / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Как ранее сообщал amic.ru, выдвижение участников предварительного голосования продлится до 30 апреля 2026 года. Регистрацию избирателей откроют с 20 апреля по 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате. По его итогам партия определит кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в сентябре.

Гость

16:54:44 13-04-2026

Он про другие партии не слышал? Хотя какая разница.

Гость

17:53:28 13-04-2026

Гость (16:54:44 13-04-2026) Он про другие партии не слышал? Хотя какая разница.... Не только слышал, но и состоял в СР, ведя активную партийную деятельность

Гость

07:41:41 14-04-2026

Гость (17:53:28 13-04-2026) Не только слышал, но и состоял в СР, ведя активную партийную... Понятно, оборотень...

Гость

18:15:41 13-04-2026

В Пасхальную ночь верующие возмущались темнотой в парке Изумрудном. Жалко было свет включить?

Гость

18:28:54 13-04-2026

Гость (18:15:41 13-04-2026) В Пасхальную ночь верующие возмущались темнотой в парке Изум... А что верующие делали ночью в парке?????

Гость

18:43:28 13-04-2026

Гость (18:15:41 13-04-2026) В Пасхальную ночь верующие возмущались темнотой в парке Изум... А что верующие в эту ночь в парке делали? Их там ждали?

Гость

18:49:05 13-04-2026

Гость (18:15:41 13-04-2026) В Пасхальную ночь верующие возмущались темнотой в парке Изум... Об отключении э/э в парке, в вечернее и ночное время, было сообщено как минимум неделю назад. Чего вас туда понесло? По оголенным и влажным проводам походить? Чтобы разряд тока поймать и к боженьке улететь? Вакаев вас от смертушки спас, а вы возмущаетесь, неблагодарные... Незнание законов, не освобождает от ответственности (с)...

Гость

20:06:37 13-04-2026

Гость (18:49:05 13-04-2026) Об отключении э/э в парке, в вечернее и ночное время, было с...
Они в законы физики не верят
Они в законы физики не верят

Гость

00:53:29 14-04-2026

Накануне выборов снова переобуется?

гость

09:55:03 14-04-2026

картинка с медведем, который кричит "флюююгер"

ыть

11:27:44 14-04-2026

За блокировку всего и вся буду голосовать за кого угодно, кроме ЕдРа и ее представителей.

Гость

11:46:32 14-04-2026

Всё что угодно(хуже не будет), но только не ЕДРО, которая душит народ и экономику России всеми доступными способами.

Гость

12:20:02 14-04-2026

Как был приспособленцем так и остается, то он критик власти от СПС, то он либерал от Новых людей. Теперь вот охранитель от ЕДРО. Не сгибаемый гвоздь одним словом....

