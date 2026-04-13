Глава парка "Изумрудный" Владислав Вакаев собирается на выборы от "Единой России"
Он подал документы на участие в предварительном голосовании партии
13 апреля 2026, 15:10, ИА Амител
Руководитель Фонда имущества Алтайского края и директор барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России". Его зарегистрировали в числе новых участников процедуры, через которую партия определит кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание.
На минувшей неделе организационный комитет принял 94 заявки от желающих попробовать силы на предстоящих выборах.
Среди зарегистрированных участников также ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров, депутаты Барнаульской городской Думы Иван Огнев, Михаил Разливинский, Дмитрий Денисов и Сергей Струченко, генеральный директор АО "Юго-Западное ДСУ" Игорь Левин, председатель Рубцовского городского Совета депутатов Сергей Черноиванов, начальник управления молодежной политики и воспитательной работы АлтГУ, председатель Молодежного парламента Алтайского края Алина Бушуева, депутаты АКЗС Сергей Серов и Владимир Пелеганчук, а также руководитель регионального Совета первичных отделений "Единой России" Кристина Гудочкина.
Кроме того, на прошлой неделе документы в оргкомитет направили сенатор Российской Федерации Виктор Зобнев и руководитель регионального исполкома партии, депутат Барнаульской городской Думы Иван Гладких.
Как ранее сообщал amic.ru, выдвижение участников предварительного голосования продлится до 30 апреля 2026 года. Регистрацию избирателей откроют с 20 апреля по 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронном формате. По его итогам партия определит кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в сентябре.
16:54:44 13-04-2026
Он про другие партии не слышал? Хотя какая разница.
17:53:28 13-04-2026
Гость (16:54:44 13-04-2026) Он про другие партии не слышал? Хотя какая разница.... Не только слышал, но и состоял в СР, ведя активную партийную деятельность
07:41:41 14-04-2026
Гость (17:53:28 13-04-2026) Не только слышал, но и состоял в СР, ведя активную партийную... Понятно, оборотень...
18:15:41 13-04-2026
В Пасхальную ночь верующие возмущались темнотой в парке Изумрудном. Жалко было свет включить?
18:28:54 13-04-2026
Гость (18:15:41 13-04-2026) В Пасхальную ночь верующие возмущались темнотой в парке Изум... А что верующие делали ночью в парке?????
18:43:28 13-04-2026
Гость (18:15:41 13-04-2026) В Пасхальную ночь верующие возмущались темнотой в парке Изум... А что верующие в эту ночь в парке делали? Их там ждали?
18:49:05 13-04-2026
Гость (18:15:41 13-04-2026) В Пасхальную ночь верующие возмущались темнотой в парке Изум... Об отключении э/э в парке, в вечернее и ночное время, было сообщено как минимум неделю назад. Чего вас туда понесло? По оголенным и влажным проводам походить? Чтобы разряд тока поймать и к боженьке улететь? Вакаев вас от смертушки спас, а вы возмущаетесь, неблагодарные... Незнание законов, не освобождает от ответственности (с)...
20:06:37 13-04-2026
Гость (18:49:05 13-04-2026) Об отключении э/э в парке, в вечернее и ночное время, было с...
Они в законы физики не верят
00:53:29 14-04-2026
Накануне выборов снова переобуется?
09:55:03 14-04-2026
картинка с медведем, который кричит "флюююгер"
11:27:44 14-04-2026
За блокировку всего и вся буду голосовать за кого угодно, кроме ЕдРа и ее представителей.
11:46:32 14-04-2026
Всё что угодно(хуже не будет), но только не ЕДРО, которая душит народ и экономику России всеми доступными способами.
12:20:02 14-04-2026
Как был приспособленцем так и остается, то он критик власти от СПС, то он либерал от Новых людей. Теперь вот охранитель от ЕДРО. Не сгибаемый гвоздь одним словом....