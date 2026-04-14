Без паники: МЧС отработает тушение пожара по сценарию в селах Алтайского края

Тренировочные пожарно‑тактические учения пройдут 14 апреля

14 апреля 2026, 09:47, ИА Амител

Учения МЧС / Фото: ГУ МЧС Алтайского края

14 апреля в Алтайском крае пройдут ежемесячные тренировочные пожарно‑тактические учения на территории местных пожарно‑спасательных гарнизонов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого МЧС.

К мероприятиям привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — их задействуют в 12 населенных пунктах региона.

Как пояснили в ведомстве, учения нужны, чтобы отработать совместное привлечение сил и средств при тушении ландшафтных пожаров в лесах и населенных пунктах. Участники выполнят комплекс мер по ликвидации условного природного пожара, в ходе сценария огонь перейдет на населенный пункт.

Так, в поселке Борзовая Заимка подразделения пожарно‑спасательного отряда города Барнаула ликвидируют условное возгорание. Пожарные 2‑го пожарно‑спасательного отряда отработают вводные в селе Лесном Бийского района.

«Новоалтайские спасатели проведут тренировку в селе Кислуха Первомайского района. Учения также состоятся в селе Ракиты (Рубцовский район), поселке Копай (Заринский район), селе Новотырышкино (Смоленский район), селе Дружба (Алейский район), городе Камне‑на‑Оби, поселке Балластный Карьер (Славгород), селе Шимолино (Благовещенский район), городе Змеиногорске», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, пожарно‑спасательный отряд № 18 проведет учения вблизи райцентра Шелаболиха. Граждан просят сохранять спокойствие, так как мероприятия носят учебный характер. Ранее в Алтайском крае прошли крупные антитеррористические учения.