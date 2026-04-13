Тревога за кошелек: 82% опрошенных россиян боятся, что цены обгонят доходы

Каждый пятый житель страны прогнозирует позитивные изменения в экономике

13 апреля 2026, 14:13, ИА Амител

Большинство россиян — 82% — тревожатся по поводу экономической ситуации в стране и считают, что их доходы в ближайший год будут расти медленнее, чем цены на питание и услуги ЖКХ, причем 28% уверены, что это точно произойдет.

Об этом говорится в первом ежеквартальном исследовании ЦСП "Платформа" и компании "ОнИн" под названием "Карта веры и надежд", пишет РБК. Авторы опроса отмечают, что такая уверенность служит ключевым маркером инфляционной тревожности и отражает фундаментальное недоверие к возможности личных доходов компенсировать удорожание жизни.

Опрос провели в марте среди 1600 респондентов старше 18 лет, подобранных по социально‑демографическим параметрам. Результаты показали, что 77% опрошенных считают: в ближайший год контроль над соцсетями и медиа не ослабнет, из них 19% полностью в этом уверены.

Еще 66% верят, что качество и доступность медпомощи по месту их жительства не улучшатся, а 70% убеждены: за год не удастся решить проблему кибермошенничества.

Кроме того, россияне в целом склонны негативно оценивать ситуацию в мире — так ответили 78% респондентов.

При этом, как отмечают авторы исследования, люди сохраняют высокий уровень удовлетворенности в сферах, которые находятся под их непосредственным контролем (личная жизнь, работа), но демонстрируют выраженную тревожность и пессимизм в отношении внешних, неуправляемых процессов.

Что касается ожиданий относительно экономики на ближайший год, треть опрошенных оценили ее положение как среднее — по их мнению, следующий период будет ни хорошим, ни плохим. Хорошего развития событий в экономике ждут 19%, плохого — 8%.

Значительная часть россиян не связывают будущее экономики с собственными усилиями, а приписывает его внешним обстоятельствам, которые им не подконтрольны.

Экономика и отключение интернета ранее попали в список самых главных тревог россиян в исследовании "Национальный индекс тревожностей. КРОС" во втором квартале 2025 года.

Тогда выяснилось, что жителей страны больше всего пугает переохлаждение экономики, а отключение интернета они считают фактором, сильно влияющим на их жизнь.

