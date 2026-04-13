Передвижной планетарий побывал в Шипуново: жители района увидели звездное небо под куполом

В честь 65-летия первого полета человека в космос фонд "Есть решение" организовал мультимедийное шоу

13 апреля 2026, 17:46, ИА Амител

Фото: предоставлено пресс-службой фонда "Есть решение"

В рамках всероссийской недели космоса в честь 65‑летия первого полета человека в космос фонд "Есть решение" привез в районный центр Шипуново передвижной планетарий. Группы почти из пятидесяти сел района приехали посмотреть на звезды.

40-минутное мультимедийное шоу с эффектами полного визуального и звукового погружения проходило под куполом планетария. Гости увидели звездное небо, движение планет, завораживающие созвездия и туманности, а также услышали увлекательный рассказ об истории освоения космоса.

Программа оказалась интересна зрителям всех возрастов: на сеансы приходили и школьники, и взрослые, многие приезжали семьями.

Максим Банных, депутат АКЗС и учредитель Общественно полезного фонда поддержки населения Алтайского края "Есть решение", отметил особую связь события с Алтайским краем:

«Это важно для нашего региона, потому что наш земляк Герман Титов также 65 лет назад был вторым человеком в космосе. Мы решили привезти планетарий сюда, в район, чтобы и взрослые, и дети могли посетить его, посмотреть звездное небо и стать чуть ближе к теме космоса».

Только за один день передвижной планетарий посетили около сотни зрителей. Тяга к знаниям и восхищение Вселенной объединили людей всех возрастов и профессий.

Ранее депутат Максим Банных организовал экскурсию для жителей Алейска в музей Титова.