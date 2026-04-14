Лес, горы и спа. Три хороших отеля в Белокурихе, куда можно уехать этой весной
Рассказываем о вариантах комфортного размещения
14 апреля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJr6fUM
Белокуриха — одна из главных здравниц Алтая, известная далеко за пределами региона. Горный воздух, хвойные леса, термальные воды и особый микроклимат делают курорт местом, куда едут за отдыхом и восстановлением сил. Весной Белокуриха особенно хороша: природа просыпается, туристов еще не так много, а потому прогулки и оздоровительные процедуры приносят еще больше удовольствия. Тем, кто планирует весеннюю поездку, стоит присмотреться к нескольким вариантам размещения.
Турбаза "Белокуриха"
Место подойдет тем, кто любит живописную природу. Комплекс расположен на склоне горы, откуда открываются захватывающие панорамные виды. Рядом — густой хвойный лес с оборудованной тропой здоровья. Гостям предлагают уютные номера, кафе, мангальные зоны, баню, сауну с купелью и массаж. Кроме того, сюда можно приехать с питомцем.
Тел.: 8-800-250-1302
Курортный отель "Россия" 4*
Отель расположен в центре курортной зоны, рядом с кафе, магазинами, прогулочными улицами и основными достопримечательностями. Гостям доступны комфортные номера, оздоровительный центр и шикарный акватермальный комплекс. Это отличный выбор для тех, кто хочет максимум впечатлений и пользы, не тратя время на перемещения по курорту.
Тел.: 8-800-250-3780
Отельный комплекс "На камушках"
Это территория спокойствия и роскоши, окруженная природой. Комплекс объединяет два отеля — 3 и 5 звезд, что позволяет выбрать оптимальный формат отдыха под бюджет, не теряя в качестве. Здесь комфортные номера, высокий уровень сервиса, стильный ресторан и камерный спа-центр.
Кстати, комплекс работает исключительно для взрослых (14+).
И самое приятное — до 30 мая 2026 года в пятизвездочном отеле действует скидка 30% на проживание. Все подробности по телефону 8-804-700-4204.
Тел.: 8-800-250-1410 (3*); 8-804-700-4204 (5*)
10:57:07 14-04-2026
Кому можно?
12:30:13 14-04-2026
Исправьте "Рассия" на "Россия"
19:43:44 14-04-2026
АО санаторий Рассия))) у них так и в 2 ГИС записано!
19:53:01 14-04-2026
Серёга (19:43:44 14-04-2026) АО санаторий Рассия))) у них так и в 2 ГИС записано!... Хоть один внимательный... Они так давно называются...
12:20:24 16-04-2026
Зачем выбрали такое название?