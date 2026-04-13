Дома затопило, на реке Чумыш взрывают лед. Паводок продолжает атаковать Тальменский район

В регионе продолжается вскрытие рек, фиксируются изменения уровня воды

13 апреля 2026, 11:56, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: стоп-кадр с видео ГУ МЧС Алтайского края

В Алтайском крае из‑за паводка подтоплено 142 жилых дома и 306 приусадебных участков. Кроме того, пострадали два участка автодорог и низководный мост. Об этом рассказали в понедельник, 13 апреля, в краевом МЧС.

Для мониторинга ситуации на местах развернули три оперативные группы Главного управления — в Тальменском, Хабарском и Шелаболихинском районах. К работе также привлечены оперативные группы местных пожарно‑спасательных гарнизонов.

С 9 апреля в селе Хабары действует группировка спасателей краевого Управления ГОЧС и ПБ — они оказывают помощь жителям, оказавшимся в зоне подтопления. Дополнительно спасатели задействованы в городе Камне‑на‑Оби.

«Значимый этап работ провели накануне на реке Чумыш в районе населенного пункта Шипицино Тальменского района. Там с привлечением вертолета "Алтайских авиалиний" выполнили взрывные работы для ликвидации ледового затора. На подтопленных территориях местные администрации ведут оповещение и информирование населения. Обстановка находится на круглосуточном контроле в Центре управления в кризисных ситуациях. По данным мониторинга, на реках края продолжается процесс вскрытия льда, отмечаются колебания уровня воды», — говорится в публикации.

На видео запечатлели работу 12 специалистов аэромобильной группировки и оперативной группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю в Шипицино. Сотрудники проводят обходы, оказывают адресную помощь гражданам и следят за развитием ситуации.