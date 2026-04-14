70 домов и новые улицы. Фотопрогулка по новому мегарайону на Павловском тракте в Барнауле

Новый квартал продолжает "обрастать" высотками

14 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Новый квартал на Павловском тракте в Барнауле / Фото: amic.ru

Масштабная стройка за торговым центром "Лемана Про" и ТРЦ "Арена" на Павловском тракте в Барнауле набрала обороты. В настоящее время тут идет возведение огромного жилого массива — всего здесь появится около 70 многоквартирных домов. Параллельно ведется подготовка к прокладке новых улиц, которые уже получили имена Михаила Евдокимова, Нестора Козина, Григория Левина и Анатолия Мельникова, а также дублера Павловского тракта.

Остроту транспортного вопроса в этом районе признают на всех уровнях, и с заселением новых кварталов ситуация может обостриться. В декабре 2025 года губернатор Виктор Томенко сообщил, что на улице Звездной начнут уже в ближайшие годы строить дорогу. Она будет проложена от Павловского тракта до проспекта Космонавтов. Проект уже включен в график закупок на 2026 год: выделено более 20 млн рублей на проектирование и около 38 млн рублей — на начало строительства.

Также в этом районе планируется создание индустриального парка на 65 гектаров, который начнут строить этой осенью на пересечении улицы Звездной и Павловского тракта. В его рамках возведут оборудованные помещения, офисы и подведут все необходимые коммуникации. Как отметил генеральный директор управляющей компании "Алтайпромпарк" Михаил Рухлин, к резидентам предъявляются строгие требования по объему инвестиций и влиянию на экологию. Задача до конца весны — завершить поиск резидентов; интерес к площадке уже проявили более десяти компаний.

Контраст разителен, если вспомнить этот район всего полтора года назад. Тогда корреспондент amic.ru фиксировал лишь несколько готовых "свечек" и одинокие каркасы первых панельных домов. Сегодня же здесь уже два готовых квартала.

Прогулялись по весеннему мегарайону.