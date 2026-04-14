70 домов и новые улицы. Фотопрогулка по новому мегарайону на Павловском тракте в Барнауле
Новый квартал продолжает "обрастать" высотками
14 апреля 2026, 07:00, ИА Амител
Масштабная стройка за торговым центром "Лемана Про" и ТРЦ "Арена" на Павловском тракте в Барнауле набрала обороты. В настоящее время тут идет возведение огромного жилого массива — всего здесь появится около 70 многоквартирных домов. Параллельно ведется подготовка к прокладке новых улиц, которые уже получили имена Михаила Евдокимова, Нестора Козина, Григория Левина и Анатолия Мельникова, а также дублера Павловского тракта.
Остроту транспортного вопроса в этом районе признают на всех уровнях, и с заселением новых кварталов ситуация может обостриться. В декабре 2025 года губернатор Виктор Томенко сообщил, что на улице Звездной начнут уже в ближайшие годы строить дорогу. Она будет проложена от Павловского тракта до проспекта Космонавтов. Проект уже включен в график закупок на 2026 год: выделено более 20 млн рублей на проектирование и около 38 млн рублей — на начало строительства.
Также в этом районе планируется создание индустриального парка на 65 гектаров, который начнут строить этой осенью на пересечении улицы Звездной и Павловского тракта. В его рамках возведут оборудованные помещения, офисы и подведут все необходимые коммуникации. Как отметил генеральный директор управляющей компании "Алтайпромпарк" Михаил Рухлин, к резидентам предъявляются строгие требования по объему инвестиций и влиянию на экологию. Задача до конца весны — завершить поиск резидентов; интерес к площадке уже проявили более десяти компаний.
Контраст разителен, если вспомнить этот район всего полтора года назад. Тогда корреспондент amic.ru фиксировал лишь несколько готовых "свечек" и одинокие каркасы первых панельных домов. Сегодня же здесь уже два готовых квартала.
Прогулялись по весеннему мегарайону.
07:26:26 14-04-2026
Первое впечатление - тяп-ляп, быстрее, быстрее!!!
07:27:47 14-04-2026
Ну и какие пробки будут по павлику, 10, 15 20 бальные? Такие не бывают. Будут. Два, три часа до центра будет считаться очень быстро. Но про это не принято говорить в мэрии.
08:30:51 14-04-2026
ВВП (07:27:47 14-04-2026) Ну и какие пробки будут по павлику, 10, 15 20 бальные? Такие... Да, пробка будет громадная... У нас стройка в городе приобретает какой-то стихийный характер.
07:41:36 14-04-2026
как у нас один рабочий говорит "Бардачёк"
08:29:30 14-04-2026
Там будет можно жить когда беспилотники будут летающие. А пока секции единоборств нужно там открывать - враждебность сливать.
08:31:54 14-04-2026
Проезжаешь мимо этого квартала и мысли - "повезёт" жильцам квартала, все ароматы и свежий воздух от Павловского тракта с одной стороны, с другой - аэропорт..
09:18:05 14-04-2026
dok_СФ (08:31:54 14-04-2026) Проезжаешь мимо этого квартала и мысли - "повезёт" жильцам к...
Не знаю, как вы там собрались унюхать аэропорт и Павловский тракт! Когда проезжаю там, у меня одна мысль, как там жить? Ведь это самое настоящее гетто из человейников на выселках. И никакая реклама этому мегарайону не поможет, никакие красивые рендер-рисунки не изменят ситуацию, т.к. чудоархитекторы боженки испортили всю прилегающую территорию настолько - насколько это было возможно.
09:31:32 14-04-2026
Гость (09:18:05 14-04-2026) Не знаю, как вы там собрались унюхать аэропорт и Павловс... Точно такая же картина была 15 лет назад на Сиреневой, посмотрите как там сегодня
10:27:21 14-04-2026
Гость (09:31:32 14-04-2026) Точно такая же картина была 15 лет назад на Сиреневой, посмо... А как там сегодня? Не бываю там, но представила - зеленые улицы, высокие деревья, широкие аллеи, просторные дворы - дети гоняют на великах, единичные машины у подъездов, прибрано, подремонтировано... ляпота. Так? А жильцам данного района осталось всего-лишь подождать немного... лет 15?
10:44:39 14-04-2026
Гость (10:27:21 14-04-2026) А как там сегодня? Не бываю там, но представила - зеленые у... Стесняюсь спросить, а где у нас так? Может в вашем "тихом центре"?
Гетто -это как раз "центр" между красноармейским и Челюскинцев. Вот и живите там , в этой вонючей низине.
11:22:46 14-04-2026
Гость (10:44:39 14-04-2026) Стесняюсь спросить, а где у нас так? Может в вашем "тихом це... да и вам того же, живите в своих пыльных пчеловейниках, любуйтесь на 3 травинки на газоне (пока их не заездили), а может там и какое деревце до 3-го этажа дорастет... лет через 15
11:49:45 14-04-2026
Гость (09:31:32 14-04-2026) Точно такая же картина была 15 лет назад на Сиреневой, посмо...
Не 15, а 36 лет назад. Я там жил в 1989 году, на Попова 186. Были уже дом Сиреневая 13 и школа 121. Попова была без асфальта, щебенкой. Трамваев не было. Ходил раз в час автобус 20 и не факт, что он не битком и остановится. Люди шли на автобусы 22 и 3 к Георгиева (напротив тц Европа сейчас). В 1989 году напротив 121 школы росли большие массивы посаженной сирени и ранеток. Сейчас там гаражи. Получилось так, что на пустыре от Взлетной до Балтийской планировались жилые дома, но в начались 90-е и там все застроили сарайками. Я недавно прошелся по Балтийской от Попова в сторону Ускова. Боже, какая помоища. Чтобы человеку попасть в свой новый дом, надо пройти мимо автосервисов и складов. По хорошему все надо снести и в этом квадрате строить, а не на Павловском за ареной.
Торговые центры вдоль Павловского тоже самое - это место для домов и парка, на котором понастроили местные ворюги в 90-е и 00-е сараек- автоцентров.
09:18:47 14-04-2026
Для тех, кто покупает квартиры с сел - самое то. Жили на земле, здравствуй городское гетто!
09:47:02 14-04-2026
В Москве есть замкадье, а в Барнауле - ....., но по 110-120 тыс./кв.м сойдет
15:27:04 14-04-2026
Гость (09:47:02 14-04-2026) В Москве есть замкадье, а в Барнауле - ....., но по 110-120 ... Где такие цены??? Дешевые))) Там от 150 кв/м
15:27:05 14-04-2026
Гость (09:47:02 14-04-2026) В Москве есть замкадье, а в Барнауле - ....., но по 110-120 ... Где такие цены??? Дешевые))) Там от 150 кв/м
10:28:37 14-04-2026
Вообще, не совсем понимаю застройку в этом районе. У нас что, в центе города уже все хибары снесены и отстроены новые кварталы? На Анатолия частные дома - жуть-жуткая, катакомбы. Вот где не помешало бы обновить жилой фонд.
10:41:57 14-04-2026
Гость (10:28:37 14-04-2026) Вообще, не совсем понимаю застройку в этом районе. У нас что...
Всё верно. Только в наших реалиях индивидуальные катакомбы сменятся многоквартирными. Нам бы архитекторов где-то взять... и честную власть.
10:48:41 14-04-2026
Гость (10:41:57 14-04-2026) Всё верно. Только в наших реалиях индивидуальные катаком... Какую задачу ставят архитекторам, так они и сделают. А вот власть полностью под бизнесом и всем хорошо, кроме горожан и города.
Мэр не может организовать уборку песка с зимы, не капает же ничего с этого, а мы хотим чтобы они думали о городе
11:20:56 14-04-2026
Гость (10:48:41 14-04-2026) Какую задачу ставят архитекторам, так они и сделают. А вот в... "А вот власть полностью под бизнесом" - золотые слова)))
22:58:59 14-04-2026
Гость (10:48:41 14-04-2026) Какую задачу ставят архитекторам, так они и сделают. А вот в... Я больше поражаюсь зачем они его столько кидают зимой? Убирать не могут,но зато чуть снег машину песка везут сразу. Белым хрустящим снегом насладиться не успеваешь
11:32:59 14-04-2026
Гость (10:28:37 14-04-2026) Вообще, не совсем понимаю застройку в этом районе. У нас что... Отвалите от Центра. Жил себе 20 лет, встречал восходы и закаты, смотрел на парк Нагорный. В один год высотками закрыли все направления. Спасибо большое, именно об этом я и мечтал, чтобы видеть только небо и человейники, в которых непонятно кто покупает квартиры, если у нас самый нищий край. Видимо, только ворье, что закупается квартирами, чтоб не хранить миллионы под половицами.
10:45:31 14-04-2026
А как справляется ТЭц с огромным приростом домов, или там все на газе?
13:19:38 14-04-2026
Гость (10:45:31 14-04-2026) А как справляется ТЭц с огромным приростом домов, или там вс... Там все на угле из Хакасии, с карьеров , чьи владельцы, по "удачному стечению обстоятельств", являются владельцами наших ТЭЦ. Вот ведь нам "повезло".
10:45:38 14-04-2026
Ничего, для деревенских сойдёт!..
10:48:36 14-04-2026
Колумбарий напоминает весь район если днем смотреть . Ну а ночью ни че так светится.
13:45:09 14-04-2026
Надеюсь свалить отсюда в ближайшие годы, но к пенсии бы успеть и не видеть этого ужаса.
p.s. А на что надеется молодежь?
23:00:19 14-04-2026
Гость (13:45:09 14-04-2026) Надеюсь свалить отсюда в ближайшие годы, но к пенсии бы успе... А куда?
23:52:47 14-04-2026
Гость (23:00:19 14-04-2026) А куда?... На родину он рвется, в Косиху.
19:07:12 15-04-2026
Гость (13:45:09 14-04-2026) Надеюсь свалить отсюда в ближайшие годы, но к пенсии бы успе... Молодежь едет в Мурино,в такое же гетто