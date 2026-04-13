Шоумен Стас Барецкий хочет купить квартиру Пугачевой и подарить ее Долиной

Если певица откажется от недвижимости, шоумен превратит апартаменты на Арбате в музей пыток

13 апреля 2026, 23:04, ИА Амител

Стас Барецкий / Фото: соцсети шоумена

Стас Барецкий рассказал "Газете.ру", что сейчас ведет переговоры о покупке квартиры Аллы Пугачевой в Москве. По его словам, приобрести недвижимость он планирует для того, чтобы подарить ее Ларисе Долиной.

По информации СМИ, пятикомнатная квартира площадью 303 квадратных метра в Филипповском переулке на Арбате продается в закрытом режиме — без публичных объявлений и только для избранных. Барецкий заявил, что цена его не смущает: "Готов отдать и полмиллиарда".

«Лариса Александровна не хочет в ней жить, говорит, что это наделает много шума в обществе, а ей это сейчас ни к чему. Поэтому я хочу в квартире, купленной у Пугачевой, открыть музей пыток, это очень прибыльно. Люди любят на это смотреть, на экспонаты для мучений и страданий. С деловой точки зрения это окупит расходы», — заявил шоумен.

Он добавил, что саму квартиру он все равно оформит на Долину и это будет ей "подарком".