Шоумен Стас Барецкий хочет купить квартиру Пугачевой и подарить ее Долиной

Если певица откажется от недвижимости, шоумен превратит апартаменты на Арбате в музей пыток

13 апреля 2026, 23:04, ИА Амител

Стас Барецкий / Фото: соцсети шоумена
Стас Барецкий рассказал "Газете.ру", что сейчас ведет переговоры о покупке квартиры Аллы Пугачевой в Москве. По его словам, приобрести недвижимость он планирует для того, чтобы подарить ее Ларисе Долиной.

По информации СМИ, пятикомнатная квартира площадью 303 квадратных метра в Филипповском переулке на Арбате продается в закрытом режиме — без публичных объявлений и только для избранных. Барецкий заявил, что цена его не смущает: "Готов отдать и полмиллиарда".

«Лариса Александровна не хочет в ней жить, говорит, что это наделает много шума в обществе, а ей это сейчас ни к чему. Поэтому я хочу в квартире, купленной у Пугачевой, открыть музей пыток, это очень прибыльно. Люди любят на это смотреть, на экспонаты для мучений и страданий. С деловой точки зрения это окупит расходы», — заявил шоумен.

Он добавил, что саму квартиру он все равно оформит на Долину и это будет ей "подарком".

Гость

23:42:25 13-04-2026

Лучше бы в Барнауле взял трешку

Гость

23:49:30 13-04-2026

Это что за чудо-юдо такое?

ВВП

05:53:57 14-04-2026

Гость (23:49:30 13-04-2026) Это что за чудо-юдо такое? ... Малиновый пиджак, как визитная карточка. Шоумен одним словом.)))

Гость

00:13:46 14-04-2026

Балабол

Гость

06:10:53 14-04-2026

Время покажет.

Гость

07:04:56 14-04-2026

Ёма.. он жив ещё

dok_СФ

08:27:32 14-04-2026

Детям дом "пионеров" организовать, Долина сама со своим общежитием разберётся..

Гость

09:35:47 14-04-2026

А как он "все равно оформит на Долину", если она не согласна принять подарок?

Гость

15:04:19 14-04-2026

Гость (09:35:47 14-04-2026) А как он "все равно оформит на Долину", если она не согласна... Обьявит победу, как Трамп!

Порядочный человек

11:08:07 14-04-2026

Хотеть не мочь - тут желание первично при взаимном непротивлении сторон, иначе- пустой трёп.

Горожанка

11:35:27 14-04-2026

Стас, у Долиной есть и недвижимость, и деньги на новую недвижимость. Лучше посмотри по телевизору на слёзы матерей, которые просят деньги на лечение больных детей, и помоги им. И тогда бог тебя за всё простит.

Гость

15:05:33 14-04-2026

Горожанка (11:35:27 14-04-2026) Стас, у Долиной есть и недвижимость, и деньги на новую недви... Если бы хотел - купил бы молча и все. А это просто пустой пиар. забывать про него просто стали, пора немного тряхнуть нафталином.

Вежливый Человек

11:40:03 14-04-2026

Месье знает толк в извращениях..
Не купит.
Но PR- ход не плох.
Прогреется и продастся под выборы с целью снижения явки.

